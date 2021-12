Brazylijski "Globo Esporte" donosi, że przedstawiciele Internacionalu Porto Alegre skontaktowali się ze szkoleniowcem polskiej reprezentacji w sprawie objęcia posady trenera w ich klubie. Jest to kolejna oferta z Brazylii, jaką otrzymał Paulo Sousa w ostatnim czasie. Zgodnie z informacjami, jakie płyną do nas z Brazylii, Portugalczyk mógłby opuścić stanowisko selekcjonera naszej kadry jeszcze przed barażami.

Nie jest to pierwsze oferta z Brazylii, jaką miał otrzymać szkoleniowiec polskiej reprezentacji. Wcześniej z Sousą miało skontaktować się Flamengo. Teraz docierają do nas informacje, że kolejny brazylijski klub jest zainteresowany sprowadzeniem do siebie naszego selekcjonera. Tym razem swoją ofertę złożył Internacional Porto Alegre, który proponuje Portugalczykowi dwuletni kontrakt.

ZOBACZ TAKŻE: Sebastian Szymański wyróżniony. Czy Paulo Sousa wreszcie się do niego przekona?

Mimo, że doniesienia z Brazylii nie są oficjalne, to nie mogą brać się znikąd. Pojawiają się już głosy twierdzące, że Sousa szykuje się na życie po rozstaniu z naszą reprezentacją. Nie od dziś wiadomo, że brak kwalifikacji na mistrzostwa świata w Katarze zapewne zadecyduje o przyszłości Sousy. Co może martwić polskich kibiców to fakt, że obecny trener reprezentacji może zakończyć pracę z kadrą jeszcze przed barażami.

Sytuacja, w której Sousa rozstaje się z reprezentacją przed barażami, wydaje się mało prawdopodobna. Jednak doniesienia z Brazylii wskazywałyby na to, że nie jest to takie oczywiste. Według dziennikarzy z Ameryki Południowej nasz selekcjoner ma podjąć decyzję do końca roku.

MP, Polsat Sport