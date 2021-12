Piotr Zieliński nadal znajduje się w orbicie zainteresowań Liverpoolu. Taką informację podał włoski portal "CalcioMercato.com". Przypomnijmy, że o ewentualnym transferze reprezentanta Polski do "The Reds" mówi się od kilku lat.

Ostatnimi czasy Zieliński prezentuje się znakomicie. W barwach Napoli asystuje, trafia do siatki oraz zakłada na ramię kapitańską opaskę. Dobra dyspozycja 27-latka spowodowała wznowienie spekulacji o jego możliwych przenosinach do Anglii. Ponownie klubem najbardziej zainteresowanym pozyskaniem polskiego pomocnika jest Liverpool. Nie od dziś wiadomo, że wielkim fanem talentu Zielińskiego jest menedżer "The Reds" Juergen Klopp.

Najpoważniej o transferze Polaka na Anfield mówiło się w czasach, gdy ten występował w Empoli. Ostatecznie jednak Zieliński zdecydował się na przenosiny do Napoli, którego barwy reprezentuje od 2016 roku.

W bieżącym sezonie reprezentant Polski rozegrał w ekipie z Neapolu 22 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zapisał na swoje konto pięć asyst. Jego umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku.

mtu, Polsat Sport