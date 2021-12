Maenpaa jest wychowankiem FC Hameenlinna, później występował w FC Haka i Interze Turku. Z tym ostatnim zespołem wywalczył Puchar Finlandii. Ostatnie dwa sezony spędził w IFK Mariehamn, do Warty trafił na zasadzie wolnego transferu. Pomocnik ma na koncie również występy w młodzieżowej reprezentacji Finlandii.

"Uważam, że przejście do Warty to dobry krok. To na pewno lepsza liga niż fińska Veikkausliiga, w której miałem okazję grać dotychczas. Jestem środkowym pomocnikiem, który tak naprawdę musi się odnaleźć w każdej strefie boiska. Rzadziej występuję także jako defensywny pomocnik. Potrafię grać zarówno lewą, jak i prawą nogą. Wiem, co to znaczy ciężka praca na boisku, nie unikam pojedynków i twardych starć" - powiedział nowy piłkarz "Zielonych", cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Będzie on już drugim Finem w kadrze poznańskiego zespołu. Od półtora roku w Warcie gra obrońca Robert Ivanov.

"Robert powiedział mi sporo na temat klubu, zespołu, miasta i samej ligi. To były pozytywne opinie i na pewno pomogły mi w podjęciu decyzji. Ponadto oglądałem na żywo wygrany mecz ze Śląskiem Wrocław. Wierzę w to, że będę w stanie pomóc drużynie w odnoszeniu kolejnych zwycięstw, co pozwoli nam piąć się w górę tabeli" - podkreślił nowy nabytek Warty.

Poznaniacy po 19 kolejkach zajmują 16. miejsce w tabeli ekstraklasy.