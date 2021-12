Plebiscyt PS i Polsatu: Róża Kozakowska

Róża Kozakowska w życiu przeszła bardzo ciężkie chwile, ale one też ukształtowały jej charakter - osoby, która się nigdy nie poddaje. Jako dziecko była potwornie maltretowana przez ojczyma. Później przyszło jej się zmierzyć ze skutkami neuroboreliozy stawowo-mózgowej, z którymi walczy do dziś.

Medal zdobyty przez Różę Kozakowską w rzucie maczugą był w Tokio szóstym w dorobku polskiej ekipy, ale było to też pierwsze złoto i pierwszy Mazurek Dąbrowskiego na paraolimpiadzie w Japonii. Rzut maczugą, która Kozakowska pieszczotliwie nazywa „laleczką”, to konkurencja przygotowana specjalnie dla osób z porażeniem mózgowym i poruszających się na wózku (F32). Zastępuje ona rzut oszczepem, który jest niemal nie do wykonania dla osób z porażeniem kończyn.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu:

1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka)



2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)



3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)



4. Hubert Hurkacz (tenis)



5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)



6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)



7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Tadeusz Michalik (zapasy)



10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)



11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)



12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo)

14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)



15. Iga Świątek (tenis)

16. Dawid Tomala (lekkoatletyka)

17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)



18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)



19. Bartosz Zmarzlik (żużel)



20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne)

