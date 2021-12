Wielkie zwycięstwo po 6 sezonach starań – Niemcy mają pierwszego Ninja Warrior!

Takiego finału do tej pory jeszcze nie było! 6. sezon „Ninja Warrior Germany” przejdzie do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących z nieoczekiwanymi zwrotami akcji! Aż dwóch zawodników w finale wspięło się na legendarną Górę Midoriyama! W dramatycznym wyścigu z czasem, swoimi słabościami, a także przeciwnikiem lepszy okazał się 25-letni Rene Casselly i to on wywalczył prestiżowy tytuł Ninja Warrior.