Pobić rekord Lionela Messiego, pod względem liczby asyst w roku kalendarzowym, to duża sprawa. Piłkarz Ajaksu Amsterdam Dusan Tadić miał dokonać takiej sztuki, co z dumą ogłoszono na oficjalnym profilu klubu w mediach społecznościowych. Pojawiły się jednak kontrowersje!

Tadić, jak poinformował Ajax Amsterdam, zanotował 37 asyst w całym 2021 roku. Dzięki temu pobił rekord Messiego z 2011 roku. Gwiazdor Barcelony, prowadzonej przez Josepa Guardiolę, miał wówczas 36 asyst.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny rekord Roberta Lewandowskiego

Kontrowersje zaczynają się w momencie, gdy weźmie się dorobek Tadicia i Messiego pod lupę. Okazało się, że w przypadku Serba brano pod uwagę wszystkie mecze, także towarzyskie. Gdyby skupiono się wyłącznie na oficjalnych, to miałby na koncie 35 asyst. O jedną mniej niż Messi. Gdyby w przypadku Argentyńczyka liczono także sparingi, to miałby ich 40.

Pod postem opublikowanym przez Ajax Amsterdam wielu kibiców domagało się sprostowania.

"Jak to możliwe, że oficjalne konto takiego klubu publikuje fejkowe statystyki?", "Proszę, skasujcie to", "Wstyd dla tak wielkiego klubu", "Kocham Tadicia. Ale proszę, dwie asysty w dwóch meczach towarzyskich... Chociaż on miał niesamowity rok, to trzeba o tym wspomnieć", "Nie wierzę, że oficjalne konto klubu publikuje błędne statystyki, by gloryfikować swojego piłkarza" - to kilka komentarzy, jakie pojawiły się pod postem.

𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 🐐



MOST ASSISTS. 𝗘𝗩𝗘𝗥. pic.twitter.com/J74en2LjSY — AFC Ajax (@AFCAjax) December 23, 2021

Tadić jest piłkarzem Ajaksu Amsterdam od 2018 roku. W barwach tej drużyny rozegrał 172 mecze, w których zdobył 84 bramki.

MC, Polsat Sport