Decyzja o surowej karze zapadła pod koniec lipca, ale - jak podali dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych - Salazar złożył apelację. Teraz poinformowano jednak, że odwołanie zostało odrzucone.

SafeSport Center to niezależna organizacja, zajmująca się m.in. skargami dotyczącymi nadużyć i niewłaściwego postępowania w sportach olimpijskich.

W 2019 roku trzy lekkoatletki z grupy treningowej Salazara - Mary Cain, Kara Goucher i Amy Yoder Begley zarzuciły mu emocjonalne oraz cielesne nadużycia.

Urodzony na Kubie Salazar był w przeszłości czołowym maratończykiem, rekordzistą świata w 1981 roku (2:08.13).

Podopiecznymi tego trenera byli znakomici i utytułowani biegacze, m.in. Brytyjczyk Mo Farah i Holenderka etiopskiego pochodzenia Sifan Hassan.

W tym roku, w osobnej sprawie, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) podtrzymał czteroletnią dyskwalifikację Salazara, ukaranego w 2019 roku przez Amerykańską Agencję Antydopingową za nakłanianie zawodników do stosowania niedozwolonych środków. Żaden z jego podopiecznych nigdy nie został złapany na stosowaniu dopingu, ale USADA miała jednak dowody na to, że manipulował próbkami pobranymi do badań.

MS, PAP