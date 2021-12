EBL: 14 "trójek" Trefla Sopot i wygrana w Toruniu

Spotkanie na początku było bardzo wyrównane. Po kilku chwilach dzięki trafieniom Jahennsa Manigata to gospodarze zdobywali czteropunktowe prowadzenie. Szybko odpowiadał na to jednak Yannick Franke, a świetnie zaczął prezentować się także Darrin Dorsey. Ostatecznie dzięki zagraniu Jamesa Eadsa po 10 minutach było jednak 24:22. Na początku drugiej kwarty do kolejnego remisu doprowadził Brandon Young. Późniejsza trójka Karola Gruszeckiego oznaczała aż pięć punktów przewagi sopocian. Skończyło się to na rewelacyjnej serii 11:0 i po rzucie z dystansu Younga było już 30:41. Aaron Cel i Roko Rogić starali się na to reagować, ale pierwsza połowa ostatecznie zakończyła się prowadzeniem Trefla - 39:47.

Franke, a następnie Dorsey w trzeciej kwarcie sprawiali, że ekipa trenera Marcina Stefańskiego miała już nawet 17 punktów przewagi! Michał Kołodziej i James Eads odpowiadali rzutami z dystansu, ale to nie wystarczało. W pewnym momencie Twarde Pierniki zbliżyły się na osiem punktów po zagraniu Amigo, ale ostatecznie po 30 minutach było 63:75. Nawet gdy w kolejnej części meczu zespół trenera Ivicy Skelina zmniejszał różnicę, to szybko reagowali na to Karol Gruszecki lub Darrin Dorsey. Po akcji tego ostatniego przewaga przyjezdnych wzrosła do 21 punktów. Ostatecznie Trefl zwyciężył 92:73.

Twarde Pierniki Toruń - Trefl Sopot 73:92 (24:22, 15:25, 24:28, 10:17)

Twarde Pierniki Toruń: James Eads III 14, Aaron Cel 13, Daniel Amigo 13, Jahenns Manigat 9, Roko Rogic 9, Michał Kołodziej 7, Bartosz Diduszko 5, Michał Samsonowicz 3, Szymon Janczak 0, Ignacy Grochowski 0, Paweł Sowiński 0, Mateusz Kruszkowski 0

Trefl Sopot: Darrin Dorsey 22, Yannick Franke 19, Karol Gruszecki 15, Brandon Young 13, Darious Moten 10, DeAndre Davis 6, Michał Kolenda 6, Paweł Leończyk 1, Josh Sharma 0, Hubert Łałak 0, Daniel Ziółkowski 0, Łukasz Klawa 0

MC, plk.pl