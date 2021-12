W Lechii doszło do zamiany bramkarzy. Gdański klub pozyskał grającego ostatnio w Wiśle Kraków Michała Buchalika, natomiast do innej rywalizującej w piłkarskiej ekstraklasie drużyny Jagiellonii Białystok przeszedł Zlatan Alomerović.

Buchalik występował w Lechii w latach 2011-2013. Sezon 2013/2014 spędził w Ruchu Chorzów, a od 2014 roku był zawodnikiem Wisły Kraków. W obecnych rozgrywkach nie zaliczył żadnego ligowego spotkania. 32-letni bramkarz związał się umową z gdańskim klubem do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia.

– Wracam do Lechii i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Cieszę się również z faktu, że udało się to wszystko dopiąć jeszcze przed świętami. Zaczynam tutaj nowy rozdział i wszystko przede mną. Chcę pomóc Lechii w grze o najwyższe miejsca w Ekstraklasie i swoją obecnością zwiększyć konkurencję w bramce – powiedział Buchalik w rozmowie z oficjalną stroną klubową gdańskiego klubu.

Mierzący 190 cm bramkarz pochodzi z Rybnika, zaś swoje pierwsze kroki w Ekstraklasie stawiał w barwach Odry Wodzisław. Do Gdańska przeniósł się przed sezonem 2011/2012. W naszym zespole występował przez dwa lata. Następnie, w sezonie 2013/2014 reprezentował Ruch Chorzów. Od lata 2014 roku nieprzerwanie grał dla Wisły Kraków. Od początku stał się tam ważną częścią drużyny prowadzonej wówczas przez trenera Franciszka Smudę. Łącznie w Wiśle zagrał w 92 spotkaniach Ekstraklasy oraz w 5 meczach Pucharu Polski.

– Gdy dowiedziałem się, że jest możliwość grania w Lechii, nie zastanawiałem się długo. Jestem w pełni przekonany, że to bardzo dobra decyzja. Teraz, jak już jest podpisany kontrakt, wracam do rodziny na święta. Jestem w kontakcie z trenerem bramkarzy Lechii Pawłem Primelem i dostałem już zalecenia treningowe na czas tej przerwy. Z utęsknieniem jednak czekam na pierwszy wspólny trening z drużyną – dodał Buchalik, którego kontakt z Lechią obowiązywać będzie do czerwca 2022 roku i zawiera opcję przedłużenia na dalszy czas określony.

32-latek w Lechii będzie pełnił rolę rezerwowego, bowiem bardzo mocną pozycję ma Słowak Dusan Kuciak. Z kolei Alomerovic podpisał z Jagiellonią kontrakt do 30 czerwca 2024 roku. 30-letni serbski golkiper trafił do Lechii w 2018 roku z Korony Kielce i w biało-zielonych barwach rozegrał w ekstraklasie 24 mecze, z czego sześć w tym sezonie.

A.J., PAP, lechia.pl