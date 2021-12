Podsumowanie roku 2021: Tenis

W 2021 roku talent Huberta Hurkacza zapewnił nam wiele sportowych emocji. Polak wygrał wielki turniej w Miami, awansował do półfinału Wimbledonu i i znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Jak zapamiętamy ostatnie 12 tenisowych miesięcy? Zapraszamy do naszego podsumowania.

Talent Polaka w tym roku eksplodował na dobre.

Wrocławianin był najlepszy w Delray Beach, w Metz, ale przede wszystkim w Miami gdzie zwyciężył w turnieju masters 1000.

Zwycięstwo nad swym idolem z dzieciństwa i to w jego królestwie - tak - tego też dokonał Hurkacz w tym roku. W świątyni tenisa jak nazywany jest kort centralny Wimbledonu pokonał samego Rogera Federera. Na tym się nie zatrzymał - po zwycięstwie nad Daniłem Miedwiediewem zameldował się w półfinale najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego.

Hurkacz piął się w rankingu. Rok zaczynał na 34 miejscu, zakończył na dziewiątym przechodząc do historii - jeszcze żaden polski tenisista nie był tak wysoko.

Nagrodą za wspaniały sezon był awans do turnieju mistrzów, w którym zagrało ośmiu najlepszych tego sezonu

Zawody w Turynie wygrał Alexander Zwieriew, Niemiec może się też pochwalić zdobyciem złota olimpijskiego w Tokio.

Na wyróżnienie zasługuje tradycyjnie już Novak Djoković, który był bardzo bliski zdobycia klasycznego wielkiego szlema. Serb wygrał Australian Open, Rolanda Garrosa i Wimbledon, był też w finale US Open, ale tego niebotycznego osiągnięcia pozbawił go Miedwiediew, dla którego był to pierwszy w karierze tytuł tej rangi. Rosjanin odniósł też najwięcej zwycięstw w tym sezonie.

Iga Świątek nie zdołała obronić tytułu w Paryżu, ale jako jedyna tenisistka zdołała awansować do czwartej rundy wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Polka triumfowała w Adelajdzie i w Rzymie gdzie pokonała w finale Karoline Pliskovą 6:0, 6:0. Świątek pierwszy raz w karierze zakwalifikowała się też do turnieju mistrzyń. Tenisistka z Raszyna w rankingu WTA była już na czwartym miejscu, a sezon zakończyła podobnie jak Hurkacz na dziewiątym.

Końca - ku zaskoczeniu wielu - dobiegła tez współpraca Polki z trenerem Piotrem Sierzputowskim, a do nowego sezonu Iga przygotowuje się z Tomaszem Wiktorowskim a więc byłym trenerem Agnieszki Radwańskiej

Na fotelu liderki rozsiadła się Ashleigh Barty - triumfatorka Wimbledonu.

Odkryciem sezonu była natomiast Emma Radukanu, 18-letnia Brytyjka została pierwszą kwalifikantką w historii która triumfowała w turnieju wielkoszlemowym. W US Open nie straciła nawet seta.





Co ważne w 2021 roku na trybuny znów wrócili kibice i oby tak zostało. Nowy sezon już za kilka dni. 1 stycznia startuje ATP Cup gdzie zobaczymy reprezentację Polski z Hubertem Hurkaczem na czele.

MM, FG, Polsat Sport