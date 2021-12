Reprezentant Polski do Marsylii trafił w styczniu 2021 roku. Od tego czasu w klubie z Ligue 1 wystąpił w 31 meczach. W tym czasie zdobył 15 bramek i zanotował jedną asystę. Mimo to, jak podaje Di Marzio, przygoda Milika we Francji może zakończyć się już podczas zimowego okienka tymczasowego.

Według doniesień włoskiego eksperta od rynku transferowego, za nowym napastnikiem rozgląda się Juventus. "Stara Dama" ma próbować pozyskać piłkarza już w trakcie najbliższego okienka transferowego. Na celowniku ekipy z Turynu oprócz Milika ma znajdować się Mauro Icardi z Paris Saint-Germain.

Warto przypomnieć, że reprezentant Polski był już kiedyś łączony z Juventusem. Wtedy reprezentował jeszcze barwy SSC Napoli.

AA, Polsat Sport