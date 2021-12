Przypomnijmy - w niedzielę portugalskie media poinformowały o tym, że Sousa zostanie nowym trenerem Flamengo. Chęć odejścia Portugalczyka z reprezentacji Polski potwierdził Kulesza, jednak zaznaczył, że nie zgodził się na rozwiązanie umowy z PZPN.

Casagrande donosi, że Sousa podpisał już kontrakt z nowym klubem. Dziennikarz dodał także, że szkoleniowiec ma przylecieć do Brazylii na początku nowego roku, a pracę z nim we Flamengo rozpocznie sześciu współpracowników Sousy. Wygląda więc na to, że brazylijska ekipa zdecydowała się wykupić kontrakt swojego nowego trenera, skoro... już podpisali z nim umowę - dwuletnią, zgodnie z medialnymi doniesieniami.

Flamengo e Paulo Sousa já assinaram. O treinador chegará ao Rubro-Negro com seis pessoas na comissão técnica. O treinador terá mais uma reunião com Braz e Spindel para decidir a logística da viagem. A tendência é que o comandante desembarque no Brasil apenas após o Ano Novo. — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 26, 2021

Sousa selekcjonerem reprezentacji Polski jest od stycznia 2021 roku. Łącznie Biało-Czerwonych prowadził w 15 meczach, z czego jego podopieczni wygrali sześciokrotnie.

BS, Polsat Sport