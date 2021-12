Paulo Sousa odrzucił propozycję Cezarego Kuleszy?

Coraz częściej słyszy się głosy o możliwym odejściu Sousy z ekipy "Biało-Czerwonych". Wiele klubów jest wymienianych jako potencjalni nowi pracodawcy selekcjonera reprezentacji Polski.

Możliwie ważną informację dotyczącą obecnej pozycji portugalskiego trenera podał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Maciej Wąsowski.

"Chyba nikt o tym nie pisał, a to może mieć spore znaczenie wobec plotek o odejściu selekcjonera. Podczas grudniowego spotkania z prezesem Kuleszą Paulo Sousa nie zgodził się na dołączenie do sztabu kadry młodego polskiego trenera. Miał do tego prawo, ale pewnie kwas pozostał." - napisał na swoim koncie na Twitterze dziennikarz.