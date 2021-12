Sytuacja Sousy w ostatnich dniach jest bardzo skomplikowana. Choć selekcjoner reprezentacji Polski zarzekał się, że jego priorytetem są marcowe baraże o awans na mistrzostwa świata 2022, to ostatnie doniesienia raczej tego nie potwierdzają. Portugalczyk był poważnie łączony z Flamengo, następnie z Internacionalem, a w niedzielę... ponownie z Flamengo.

Portugalskie media są pewne, że Sousa już niebawem zostanie szkoleniowcem tego słynnego klubu. Ma podpisać kontrakt na dwa sezony. To oznacza, że reprezentacja Polski pozostałaby bez selekcjonera tuż przed kluczowym spotkaniem z Rosją.

Wielu piłkarskich ekspertów nie może pogodzić się z takimi doniesieniami.

- Po co nam w Polsce ktoś, kto nie chce z nami pracować? Słaby facet bez charakteru do walki zostawia nas, bo nigdy nie miał pomysłu na ten zespół. Najgorszy wybór ostatnich 50 lat - napisał na Twitterze ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto.

Sousa zgłosił się w niedzielę do Cezarego Kuleszy w celu rozwiązania umowy, jednak nie usłyszał odpowiedzi, która by go ucieszyła. - To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem - napisał na Twitterze prezes PZPN.

Portugalczyk jest szkoleniowcem Biało-Czerwonych od stycznia 2021 roku. W tym czasie Polacy rozegrali 15 spotkań (sześć zwycięstw, pięć remisów i cztery porażki).

jb, Polsat Sport