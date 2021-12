EBL: Jonathan Williams zawodnikiem GTK Gliwice

W Gliwicach liczą, że pomoże on w utrzymaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

- Znam otoczenie, drużynę i część sztabu szkoleniowego, tak więc decyzję podjąłem bardzo szybko. Zadanie jest oczywiste, klub musi wrócić do wygrywania i ja chcę w tym pomóc - powiedział dla oficjalnej strony klubowej koszykarz, który urodził się w Farmington w 1995 r.

Szkołę średnia ukończył w Southfield, a następnie trafił na Uniwersytet Toledo, gdzie zasilił drużynę "Rakiet". Już w drugim roku swoich występów trafił do pierwszej piątki i rozegrał w niej wszystkie spotkania. Po zakończeniu edukacji Williams miał kilka propozycji z różnych krajów, ale ostatecznie zdecydował się na przyjazd do Polski (2017 r.). Przez kilka miesięcy występował w GTK. Następnie przeszedł do belgijskiego Crelan Okapi Aalstar, a jesienią 2019 r do zespołu ze Starogardu Gdańskiego.

Jak przypomniano w poniedziałkowej informacji gliwickiego klubu, z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w sezonie 2020/21 zawodnik był bez klubu, a obecne rozgrywki rozpoczął w angielskim One Health Sheffield Sharks. Łącznie wystąpił w sześciu spotkaniach i legitymował się średnimi na poziomie: 8,7 punktu, 3 zbiórki i 1,7 asysty na mecz.

Gliwiczanie przed świętami przegrali w meczu ekstraklasowym z MKS Dąbrowa Górnicza 92:101. Następny mecz ligowy rozegrają 2 stycznia 2022. U siebie zmierzą się z Treflem Sopot.