FC Barcelona miała w poniedziałkowy wieczór potwierdzić pierwszy transfer zimowego okienka transferowego. Do stolicy Katalonii przyleciał 21-letni Ferran Torres, który przez półtora roku był zawodnikiem Manchesteru City. Barcelona ma zapłacić za reprezentanta Hiszpanii 55 milionów euro, ale w ciągu najbliższych godzin do finalizacji transferu nie dojdzie ze względu na Finansowe Fair Play La Liga.

Jeśli Torres trafi do Barcy to powróci do kraju po kilkunastu miesiącach spędzonych z Anglii. Manchester City wykupił go z Valencii w sierpniu 2020 roku za 28 milionów euro, co oznacza, że The Citizens sprzedają młodą gwiazdę z zyskiem.

W ostatnim czasie 21-latek więcej czasu niż na murawie, spędzał w gabinetach lekarskich. W październiku, tuż po udanym turnieju finałowym Ligi Narodów (strzelił 2 gole w półfinale przeciwko Włochom), złamał nogę i od tej pory nie wrócił na boisko. Zdecydowanie lepiej będzie wspominał pierwszy sezon dla City, w którym strzelił 7 goli w Premier League i dorzucił 4 trafienia w Lidze Mistrzów.

Torres w poniedziałek 27 grudnia przeszedł badania medyczne w Ciutat Esportiva. Przyznał po nich, że "jest bardzo szczęśliwy z powodu dołączenia do Barcelony". Testy miały wykazać, że 21-letni napastnik będzie gotowy do gry za kilka tygodni. Być może zadebiutuje w meczu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt, który odbędzie się 13 stycznia w Dżuddzie.

Na razie Barcelona nie może jednak oficjalnie ogłosić transferu. Na ostatniej prostej, podczas analizowania umów pomiędzy przedstawicielami Barcy i Manchesteru City, pojawił się problem z finansowymi zasadami Fair Play La Liga, o czym poinformował hiszpański dziennikarz Gerard Romero. Prezentacja Torresa została przełożona, ale według żurnalistów w klubie panuje spokój i przekonanie, że transfer zostanie sfinalizowany.

Kontrakt Torresa z Dumą Katalonii ma obowiązywać do czerwca 2027 roku. FC Barcelona ma zapłacić za nowego zawodnika 55 milionów euro, a dodatkowe 10 milionów może dopłacić w razie spełnienia warunków zapisanych w umowie z Manchesterem City.

psl, Polsat Sport