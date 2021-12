O zakusach Legii na Papszuna mówił pod koniec listopada prezes i właściciel Legii Dariusz Mioduski. Jego słowa mogliśmy przeczytać w rozmowie opublikowanej na oficjalnej stronie warszawskiego klubu.

- Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu - twierdził Mioduski 25 listopada.

W ciągu miesiąca od słów prezesa Legii na ten temat zdążyło się już wypowiedzieć wiele osób ze świata piłki, łącznie z samym zainteresowanym. Papszun na pewno zamierza wypełnić kontrakt z Rakowem, który obowiązuje go do 30 czerwca 2022 roku. - Nic nie wskazuje, żeby było inaczej. Powtarzam to od momentu, gdy pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Legii. Obowiązuje mnie kontrakt w Rakowie - przyznał szkoleniowiec w rozmowie z Super Expressem.



27 grudnia w Legii nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora sportowego, a Radosława Kucharskiego zastąpił Jacek Zieliński. Ma on mieć szerokie kompetencje, o które został zapytany przez Romana Kołtonia w Prawdzie Futbolu. Czy według nowego dyrektora sportowego kwestia pracy Papszuna w Legii jest już przesądzona?

- Wybór trenera należy do moich kompetencji. Ja za ten wybór będę też odpowiedzialny. W związku z tą odpowiedzialnością muszę wiedzieć dużo o trenerach. Vuko znam, o trenerze Papszunie wiem, że to najlepszy trener w Ekstraklasie, może jeden z najlepszych. Widzę zalety, ale widzę też ryzyko związane z jego zatrudnieniem. Zawsze są plusy i minusy. Uważam, że to świetny kandydat, ale też chcę poznać ten temat dogłębnie, chcę wiedzieć dokąd zabrnęły te rozmowy - powiedział Zieliński w rozmowie z Kołtoniem.

- Rozmawiałem z Radkiem Kucharskim wczoraj wieczorem i on obiecał mi, że wprowadzi mnie w tę kwestię, ale również w planowane transfery, czyli kwestie najpilniejsze. Muszę wiedzieć, jaki jest status rozmów transferowych, jakich zawodników braliśmy pod uwagę.

Nowy dyrektor sportowy mistrza Polski obiecuje, że jak najszybciej spróbuje skontaktować się z samym Papszunem. - Umówiliśmy się, że po ogłoszeniu mojego nazwiska rozpocznę pracę i zdobywać więcej informacji - dodał.

Informacje o tym, że Zieliński został obdarzony wielkim zaufaniem przez Mioduskiego podał również Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna". - Jacek Zieliński otrzymał pełnie władzy od Dariusza Mioduskiego. Nie musi z nikim konsultować swoich decyzji, to on będzie kapitanem tego okrętu. Zieliński zdecyduje, kto będzie nowym trenerem. Papszun? Będą rozmowy, ale nic pewnego - napisał na Twitterze.

psl, Polsat Sport