AS Cannes będzie kolejnym klubem w karierze niedawnej gwiazdy PlusLigi - Ronalda Jimeneza. Kolumbijczyk we wrześniu rozwiązał kontrakt z Cuprum Lubin i trafił do koreańskiego Hyundai Skywalkers, ale nie zagrzał tam zbyt długo miejsca i teraz przeniósł się do Francji.