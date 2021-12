EBL: Pewne zwycięstwo Legii w Gdyni

Początek spotkania był bardzo wyrównany - na trójki Jacobi Boykinsa odpowiadał m. in. Raymond Cowels. Dodatkowo w ataku dobrze radził sobie też Łukasz Koszarek i co chwilę kibice na tablicy wyników widzieli remis. Dopiero dzięki akcji Jure Skificia Legia uciekła na cztery punkty. Trójka Dominika Wilczka zmniejszyła różnicę, a po 10 minutach było 21:22. Kolejna trójka Cowelsa w drugiej kwarcie dała ekipie trenera Wojciecha Kamińskiego pięć punktów przewagi. W pewnym momencie zanotowała serię 10:0 i po następnej akcji Cowelsa uciekła na 13 punktów. W tej części meczu Asseco Arka nie była w stanie dotrzymać kroku rywalom. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:43.

Trzecią kwartę goście rozpoczęli od serii 10:0 - świetnie radził sobie przede wszystkim Łukasz Koszarek. Dopiero po ponad trzech minutach niemoc gospodarzy przełamał Novak Musić. Zespołowi trenera Milosa Mitrovicia grało się jednak coraz trudniej, natomiast zagrania Grzegorza Kamińskiego powiększały przewagę Legii aż do 26 punktów. Po 30 minutach było 43:68. Dominik Wilczek w kolejnej części spotkania starał się zmieniać wynik na korzyść swojej drużyny, ale różnica była już zbyt duża do odrobienia. Legia już do samego końca kontrolowała sytuację na parkiecie i ostatecznie zwyciężyła 88:70.

Po 17 punktów dla gości zdobyli Muhammad-Ali Abdur-Rahkman i Łukasz Koszarek. 16 punktów dla gospodarzy rzucił Dominik Wilczek.

Asseco Arka Gdynia - Legia Warszawa 70:88 (21:22, 9:21, 13:25, 27:20)

Asseco Arka Gdynia: Dominik Wilczek 16, Jacobi Boykins 12, Bartłomiej Wołoszyn 9, Adrian Bogucki 9, Anthony Durham 7, Novak Music 6, Filip Dylewicz 5, Adam Hrycaniuk 4, Wojciech Tomaszewski 2, Iwo Olender 0.

Legia Warszawa: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 17, Łukasz Koszarek 17, Raymond Cowels III 14, Jure Skific 13, Grzegorz Kulka 11, Grzegorz Kamiński 9, Adam Kemp 6, Dariusz Wyka 1, Benjamin Didier-Urbaniak 0, Szymon Kołakowski 0, Jakub Sadowski 0.

psl, plk.pl