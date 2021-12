PŚ florecistek: Poznań gotowy na historyczny turniej

Zawody PŚ gościły w ostatnim czasie m.in. w Katowicach, a wcześniej przez wiele lat w Gdańsku. Od kilku lat to jednak "Poznań kobiecym floretem stoi", bowiem siedem czołowych zawodniczek w rankingu krajowym reprezentuje barwy tutejszych zespołów. Latem Międzynarodowa Federacja Szermiercza z polskim związkiem przyznali organizację Pucharu Świata Klubowi Uczelnianemu AZS UAM Poznań.

Zanim przygotowania do turnieju ruszyły pełną parą, doszło do tragicznego wydarzenia. We wrześniu w wypadku samochodowym zginął Mateusz Witkowski, były zawodnik i trener szermierki, członek sztabu szkoleniowego kadry florecistek. 37-latek był mocno zaangażowany w organizację zawodów, które miały być spełnieniem jego marzeń.

- Mateusz zawsze był widoczny przy organizacji turniejów, miał mnóstwo różnych pomysłów i inicjatyw, był ogromnie zaangażowany. Do dziś towarzyszy nam uczucie niedowierzania, nie pogodziliśmy się z tą ogromną stratą. Przez kilka dni w ogóle nie poruszaliśmy tematu Pucharu Świata, czy organizujemy, czy nie. Było to trochę w zawieszeniu. Po czasie zastoju nie wyobrażałem sobie, żeby nie dokończyć tego pomysłu Mateusza i podjęliśmy wyzwanie. Dziś mogę powiedzieć, że wszystko jest już zapięte na ostatni guzik - powiedział dyrektor poznańskiego turnieju Bartosz Hekiert.

W zawodach, które rozegrane zostaną w dniach 14-16 stycznia w hali sportowej UAM, weźmie udział ponad 200 florecistek. Udział potwierdziły m.in. reprezentacje Włoch, USA, Chin, Japonii czy Niemiec, a właśnie zawodniczki z tych krajów zajmują obecnie czołowe miejsca w rankingu FIE. Jest więc szansa, że do Poznania przyjadą medalistki olimpijskie z Tokio: złota Lee Kiefer (USA) czy srebrna i brązowa, Rosjanki Inna Graczewa (znana pod panieńskim nazwiskiem Derigłazowa) i Larisa Korobiejnikowa.

Organizatorzy nie ukrywają, że największym wyzwaniem, ale też pewna niewiadomą, pozostaje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Jak zapewnił Hekiert, zawody nie są zagrożone, a żadne z państw jak na razie nie wycofało się z udziału.

- Międzynarodowa federacja postawiła nam warunki dotyczące bezpieczeństwa uczestników. Wszyscy startujący i członkowie sztabów szkoleniowych przejdą obowiązkowe testy krótko przed zawodami. Musimy też zatroszczyć się o osoby ewentualnie zarażone, zapewnić im miejsce do izolacji. W turnieju weźmie udział ok. 200 zawodniczek, z trenerami i osobami towarzyszącymi to blisko 350 osób. Wszyscy będą zakwaterowani w jednym hotelu, w tzw. bańce - tłumaczył.

Impreza ma być dostępna dla kibiców, ale w mocno ograniczonej liczbie. Organizatorzy są przygotowani, by weryfikować paszporty covidowe.

- Będzie wydzielona oddzielna strefa dla kibiców, myślę, że ok. 300 osób będziemy w stanie zaprosić - dodał Hekiert.

Duże oczekiwania ze startem w Poznaniu wiąże Martyna Jelińska z miejscowego AZS AWF. W pierwszym w nowym sezonie turnieju PŚ we francuskim Saint-Maur zajęła 19. lokatę.

- W przypadku szermierki trudno mówić o atucie własnej hali. Plansze są zawsze takie same, akurat na zawodach Pucharu Świata są one kolorowe. Ja lubię, gdy jest dużo osób na trybunach i głośny doping. To może mi pomóc. Ogólnie to lubię zawody w Polsce, natomiast trudno mówić o celach sportowych. Pierwsza "16" byłaby już dobrym wynikiem, a marzeniem oczywiście jest podium. Stawka uczestniczek będzie jednak imponująca - przyznała Jelińska, uczestniczka igrzysk w Tokio.

W kadrze florecistek doszło do zmiany selekcjonera - Pawła Kantorskiego 1 stycznia zastąpi Piotr Majewski. Reprezentantki po świętach Bożego Narodzenia przebywać będą na krótkiej konsultacji w Poznaniu, jeszcze z dotychczasowym szkoleniowcem. Natomiast 2 stycznia kadra już z nowym opiekunem pojedzie na tygodniowe zgrupowanie do Cetniewa.

PŚ w Poznaniu rozpocznie się 14 stycznia. W pierwszych dwóch dniach rozgrywany będzie turniej indywidualny, a w niedzielę odbędą się zawody drużynowe.

