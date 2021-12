Regaty Sydney-Hobart: "Black Jack" wciąż na czele

Po nieco ponad dobie wyścigu "Black Jack", pod dowództwem Marka Bradforda, pozostaje w poniedziałkowe popołudnie na czele stawki przy wejściu do Cieśniny Bassa. Z walki nie rezygnują płynący na dalszych pozycjach "SHK Scallywag" z Hongkongu, oraz australijskie jednostki - 80-stopowy "Stefan Racing" i "LawConnect".

Stawka 88 jachtów, które wyruszyły w pierwszy dzień świąt z portu w Sydney na trasę jednej z najtrudniejszych imprez oceanicznych na świecie, spadła do 56 w poniedziałkowe popołudnie, a wielu uczestników musiało się wycofać po doznaniu uszkodzeń jednostek lub obrażeń członków załogi.

- Ostatnia noc nie była taka zła, wiatr trochę się wzmógł i przez jakiś czas było dość wilgotno. Udało nam się przetrwać - powiedział Ty Oxley, kapitan "LawConnect".

Zgodnie z najnowszą prognozą pogody, wiatry z południa na południowy wschód mają osłabnąć od poniedziałkowego wieczoru.

Poza wymagającą pogodą plany wielu załogom popsuł też COVID-19. Z tego powodu zrezygnować musiały m.in. zaliczane do faworytów zwycięzca z 2019 roku "Comanche" i "Wild Oats XI". Cztery jachty wycofały się w ciągu ostatnich dwóch dni, z czego jeden dosłownie 10 minut przed rozpoczęciem regat.

Przed uczestnikami, którzy pozostali w stawce, trasa o długości 628 mil morskich (1170 km), prowadząca wzdłuż południowego wybrzeża stanu Nowa Południowa Walia, przez Cieśninę Bassa do stolicy Tasmanii - Hobart.

Sydney-Hobart należy do elity pięciu najsłynniejszych profesjonalnych imprez żeglarskich w świecie, obok America's Cup, Volvo Ocean Race, Louis Vuitton Cup i Vendee Globe. To także jedyne regaty na tym szczeblu w formule PRO/AM (profesjonaliści/amatorzy).

Po raz pierwszy wyścig - organizowany przez Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania - odbył się w 1945 roku. Głównym trofeum jest Tattersall's Cup. Otrzymuje je najlepsza załoga w klasyfikacji uwzględniającej IRC handicap. Przeliczanie polega na korekcie czasu uzyskanego przez każdy jacht w oparciu o maksymalną teoretyczną prędkość, jaką dana jednostka może rozwinąć, co zależy od jej długości, ożaglowania, masy i innych czynników. Ważnym elementem jest właściwy stosunek mocy (powierzchnia ożaglowania) do masy jachtu i jego długości.

AŁ, PAP