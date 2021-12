Po 31. kolejce spotkań tyszanie w tabeli ekstraligi zajmują 4. miejsce z dorobkiem 47 punktów. Nie zdołali się zakwalifikować do finałowego turnieju Pucharu Polski, który we wtorek zakończy się w Bytomiu.

Majkowski, który jest wychowankiem GKS, prowadził zespół od 14 stycznia 2020 roku.

"Dziękujemy Krzysztofowi za pracę i zaangażowanie. To była dla nas wszystkich trudna decyzja, długo ją analizowaliśmy, ale ostatecznie wspólnie doszliśmy do wniosku, że drużyna potrzebuje nowego impulsu. Niestety zarówno wyniki jak i styl w wielu spotkaniach nie były dla nas zadowalające. Życzę Krzyśkowi jak najlepiej, bo jest to człowiek, dla którego hokej jest pasją i bez wątpienia należy mu się szacunek" - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie klubu Krzysztof Woźniak, prezes Tyskiego Sportu (spółka zajmująca się m.in. tyskim zespołem hokejowym).

Woźniak przypomniał, że Sidorenko to trener słynący z ciężkiej, systematycznej i rzetelnej pracy: „Jego zawodnicze jak i trenerskie CV potwierdzają, że był to doskonały kandydat na trenera GKS Tychy. Udowodnił to przede wszystkim w poprzednich miejscach pracy, sięgając po krajowe mistrzostwa czy zdobywając międzynarodowe doświadczenie w KHL czy reprezentacji Polski i Białorusi” - uważa prezes wspomnianej spółki.

Sidorenko to były obrońca reprezentacji ZSRR, z którą w 1979 roku zdobył mistrzostwo świata juniorów do lat 20. Przez całą swoją karierę występował w ligach radzieckich. Grał w m.in. w Traktorze Czelabińsk, Dynamie Moskwa, Dynamie Mińsk, Iżstali Iżewsk czy Metalurgu Magnitogorsk. W wieku 31 lat zakończył karierę z powodu kontuzji kręgosłupa.

62-letni Rosjanin m.in. trzy razy z rzędu zdobywał z Unią Oświęcim mistrzostwo Polski (1998, 1999, 2000). W latach 2004-2005 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Później pracował w klubach z Rosji: Amurze Chabarowsk, Traktorze Czelabińsk, Spartaku Moskwa i Dizelu Penza. W listopadzie 2018 r. został trenerem Dynama Mińsk oraz reprezentacji Białorusi. Rok później z narodową kadrą tego kraju awansował na mistrzostwa świata Elity. Jego poprzednim klubem był Nioman Grodno.

Sidorenko podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu.

