Piłka ręczna: Niespodziewana porażka reprezentacji Polski

W turnieju 4 Nations Cup udział biorą Polska, Tunezja, Japonia i Holandia. W dniach 28-30 grudnia reprezentację Polski i jej rywali gości Ergo Arena w Gdańsku. W pierwszym spotkaniu turnieju Japończycy pokonali Holandię 33:30 (16:16).

Turniej w Gdańsku to element przygotowań do ME 2022 w piłce ręcznej. Czempionat rozpocznie się 13 stycznia i potrwa do 30 stycznia. Polacy trafili do grupy D rozgrywającej swoje mecze w Bratysławie. Oprócz Słowaków gospodarzami turnieju są Węgrzy. Polska w fazie grupowej zmierzy się z Austrią, Białorusią i Niemcami.

Terminarz turnieju

28.12 (wtorek): Holandia – Japonia 30:33, Polska – Tunezja 26:30



29.12 (środa): Tunezja – Holandia, 18:30 Polska – Japonia



30.12 (czwartek): Japonia – Tunezja, 18:30 Polska – Holandia

psl, Polsat Sport