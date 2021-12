Premier League: Leicester City - Liverpool FC. Relacja i wynik na żywo

Leicester City zmierzy się z Liverpool FC w spotkaniu 20. kolejki Premier League. "Lisy" spróbują wrócić na zwycięskie tory po porażce z Manchesterem United, zaś "The Reds" będą chcieli przedłużyć serię meczów bez porażki do 11. Relacja i wynik na żywo meczu Leicester City - Liverpool FC na Polsatsport.pl.

Co ciekawe, to drugie starcie obu zespołów w ciągu niespełna tygodnia. 22 grudnia obie ekipy spotkały się w ćwierćfinale Carabao Cup. Górą w tym meczu byli podopieczni Juergena Kloppa, którzy wygrali po rzutach karnych i awansowali do kolejnej fazy zmagań.

ZOBACZ TAKŻE: Ferran Torres piłkarzem Barcelony

Piłkarze z Liverpoolu są w bardzo dobrej formie. Seria zwycięstw sprawiła, że "The Reds" wskoczyli na drugą lokatę w tabeli Premier League. Do prowadzącego Manchesteru City tracą sześć punktów. Warto jednak pamiętać, że "The Citizens" mają rozegrane jedno spotkanie więcej. Przypomnijmy, że w "Boxing Day" Liverpool nie rozegrał zaplanowanego meczu z Leeds United. Wszystko przez dużą liczbę zakażeń koronawirusem w ekipie "Pawii".

Z kolei Leicester zmierzyło się w drugi dzień świąt z Manchesterem City. Spotkanie zakończyło się hokejowym wynikiem 6:3 na korzyść zespołu mistrza Anglii. Aktualna dyspozycja podopiecznych Brendana Rodgersa jest bardzo nierówna. "Lisy" plasują się dokładnie w środku tabeli na 10. miejscu.

Relacja i wynik na żywo meczu Leicester City - Liverpool FC na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

mtu, Polsat Sport