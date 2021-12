Maciej Staręga awansował w Lenzerheide do ćwierćfinału sprintu techniką dowolną, który rozpoczął rywalizację w Tour de Ski. Cykl zaliczany jest do Pucharu Świata w biegach narciarskich.

W eliminacjach najlepszy był Norweg Johannes Hoesflot Klaebo 2.36,66, a Staręga stracił do niego 8,85 s i uplasował się na 25. pozycji.

Drugi był Francuz Richard Jouve (2.39,11), a z kolei trzeci jego rodak Lucac Chanavat (2.39,49).

Kamil Bury zajął 36. miejsce (strata 10,88), natomiast Dominik Bury był 77. (17,30).

Wśród kobiet w kwalifikacjach zwyciężyła Szwajcarka Nadine Faehndrich 3.02,54. Wyprzedziła o 0,15 s Norweżkę Mathilde Myhrvold i o 0,50 Amerykankę Jessicę Diggins.

Weronika Kaleta zajęła 64. lokatę ze stratą 14,54, zaś Karolina Kaleta 81. - 22,58.

Tour de Ski, zaliczany do Pucharu Świata, rozpoczął się we wtorek w Lenzerheide. Następnego dnia w tej szwajcarskiej miejscowości odbędą się biegi na dochodzenie techniką klasyczną (10 km kobiet i 15 km mężczyzn). Zawody potrwają do 4 stycznia, a ich zakończenie będzie miało miejsce we włoskiej stacji narciarskiej Val di Fiemme (3-4 stycznia).

W poprzedniej edycji Tour de Ski triumfowali: Diggins i Rosjanin Aleksander Bolszunow. W latach 2010-2013 czterokrotnie cykl wygrała Justyna Kowalczyk.

AA, PAP