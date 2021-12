Zagłębie Sosnowiec stworzyło film dokumentalny. Promuje go Artur Boruc

Zagłębie Sosnowiec stworzyło film dokumentalny o swoim klubie. Jedną z osób promujących to przedsięwzięcie jest reprezentant Polski, obecny bramkarz Legii Warszawa – Artur Boruc.

Po spadku z ekstraklasy w 2019 roku sosnowieckie Zagłębie marzy o powrocie do elity.

Droga 4-krotnego zdobywcy Pucharu Polski jest jednak niczym rollercoaster. W rozgrywkach Fortuna 1 Liga drużyna notuje wyniki daleko odbiegające od zakładanego celu. W pierwszym oraz drugim sezonie zespół do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie.

Klubowa telewizja zarejestrowała rundę wiosenną sezonu 2020/2021. W wyniku zebranego materiału powstał dokument, który przedstawia wyboistą drogę Zagłębia w rozgrywkach ligowych. - To co zaraz zobaczycie, to nie będzie historia zwycięzców – mówi Artur Boruc, charyzmatyczny bramkarz Legii, który obejrzał już „Zawsze Wierni”.

Dokument został podzielony na pięć odcinków. W każdym z nich kibice zobaczą nie tylko sceny z murawy, ale także przeniosą się do szatni i klubowych gabinetów. Codzienne problemy, ogromne emocje, adrenalina, ale także zwątpienie. „Zawsze Wierni” to historia, którą napisało życie w trakcie pandemii Covid-19.

psl, informacja prasowa