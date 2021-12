Sousa poprosił o rozwiązanie swojego kontraktu. Selekcjoner reprezentacji Polski ma przenieść się do Flamengo. PZPN jeszcze nie zdradził, jaką decyzję podejmie w tej sprawie. Zostało wydane jedynie oświadczenie, w którym poinformowano, że na razie szczegóły sytuacji nie zostaną podane.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że, w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie, do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy" - napisano w oświadczeniu.

Mimo to według doniesień portalu "ge.globo.com", Portugalczyk już rozwiązał swój kontrakt. By to uczynić, musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy euro. Dzięki temu Sousa bez problemu będzie mógł przenieść się do klubu z Rio de Janeiro.

Poinformowano również, że brazylijski zespół ogłosi pozyskanie selekcjonera "Biało-Czerwonych" jeszcze w tym tygodniu. Sousa ma podpisać kontrakt obowiązujący do 2023 roku.

Sousa jako selekcjoner reprezentacji Polski

Sousa pracuje z reprezentacją Polski od końca stycznia 2021 roku, gdy zastąpił Jerzego Brzęczka.

W mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni odpadli w czerwcu po fazie grupowej. W trzech spotkaniach wywalczyli jeden punkt. Na inaugurację ulegli niespodziewanie Słowacji 1:2, następnie zremisowali z Hiszpanią 1:1 i przegrali ze Szwecją 2:3.

W grupie eliminacji mistrzostw świata polscy piłkarze zajęli drugie miejsce (za Anglią) i wystąpią w marcowych barażach o awans. Porażka w listopadzie w Warszawie z Węgrami 1:2, bez m.in. odpoczywającego Roberta Lewandowskiego, sprawiła jednak, że nie byli rozstawieni i w pierwszej rundzie (półfinale) dwustopniowych baraży zagrają na wyjeździe. Los przydzielił im Rosję.

Półfinałowy mecz barażowy odbędzie się 24 marca na stadionie Łużniki w Moskwie. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w finale barażowym 29 marca u siebie z lepszym z pary Szwecja - Czechy.

AA, Polsat Sport