PZPN wydał komunikat po zebraniu zarządu ws. Paulo Sousy

"W dniu 29 grudnia 2021 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej poświęcone w całości omówieniu sytuacji związanej ze współpracą z selekcjonerem Paulo Sousą. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że, w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie, do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy" - czytamy na oficjalnej stronie związku.

[KOMUNIKAT] po posiedzeniu Zarządu PZPN.

Szczegóły.⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) December 29, 2021

Wszystko wskazuje na to, że portugalski trener wkrótce przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Sousa poprosił o rozwiązanie kontraktu z PZPN w związku z chęcią objęcia Flamengo Rio de Janeiro. Według niektórych źródeł szkoleniowiec już podpisał umowę z nowym pracodawcą.

To oznacza, że do omówienia pozostały warunki rozstania z Portugalczykiem oraz kwestia zatrudnienia nowego trenera. Na ten moment faworytem do objęcia kadry wydaje się być Adam Nawałka.

mtu, Polsat Sport