Kylian Mbappe ma kontrakt z PSG do końca czerwca 2022 roku. Czy wypełni go do końca? - Jestem teraz w PSG, jestem tu szczęśliwy i na 100 procent zamierzam zakończyć sezon tutaj. Chcę dać z siebie wszystko, by zdobyć Ligę Mistrzów, mistrzostwo i Puchar Francji - mówi Mbappe, odnosząć się do plotek łączących go z transferem do Realu.