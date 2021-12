"Wypracowanie 13,7 mln złotych ekwiwalentu reklamowego Igi Świątek, uzyskanego w polskich mediach dla głównego sponsora w I kw., PZU uznał za obiecujący początek współpracy. Komentując coroczny wynik, przyznaje, że przekroczył on pierwotne założenia" - czytamy w "PB".

Sponsoring Insight - jak pisze dziennik - obliczył, że wartość ekwiwalentu reklamowego wyniosła 42 mln zł. "To wskaźnik efektywności kontraktu oznaczający koszt reklamy, który marka musiałaby ponieść, by zaistnieć w mediach w takim stopniu, jaki zapewnił jej sponsoring" - wyjaśnia "Puls Biznesu".

- To bardzo dobry wynik jak na sport indywidulany, w którym sukces zależy od dyspozycyjności wyłącznie jednej osoby, a nie całego zespołu - a niezwykle trudno utrzymać formę przez cały rok - powiedział "PB" Michał Gradzik, partner zarządzający w Sponsoring Insight.

Według "Pulsu Biznesu", na 42 mln zł ekwiwalentu złożyło się 13,3 tys. publikacji, przede wszystkim w internecie (9 tys. odpowiadających za 29,6 mln zł - przyp. "PB").

Państwowy ubezpieczyciel podkreśla - jak czytamy - że zapewnił Idze Świątek bezpieczeństwo finansowe i możliwość skupienia się na rozwoju sportowym, a do własnych korzyści zalicza m.in. budowanie międzynarodowej rozpoznawalności. - To istotne dla konglomeratu finansowego działającego w pięciu krajach i mającego duże ambicje. Przede wszystkim jednak Iga kreuje pozytywny wizerunek naszej marki w Polsce, m.in. ułatwiając nam dotarcie do nowych grup klientów, zwłaszcza osób młodych - zauważyła w rozmowie z "PB" Sylwia Matusiak, dyrektor zarządzający ds. marketingu, sponsoringu i prewencji PZU.

MC, PAP