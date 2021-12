Taką decyzję podjął Zarząd PZPN, który obradował w środowe popołudnie. Działacze byli jednomyślni i zdecydowali o zakończeniu współpracy z Sousą.

Jako Zarząd @pzpn_pl podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 29, 2021

Przed świętami w brazylijskich mediach pojawiły się spekulacje łączące portugalskiego trenera z podjęciem pracy w Flamengo Rio de Janeiro. Wówczas wydawało się, że są to jedynie plotki, gdyż selekcjoner podkreślał, że wiąże swoją przyszłość z reprezentacją Polski.

Prawdziwy wstrząs miał miejsce w drugi dzień świąt. Sousa w rozmowie z prezesem Kuleszą poinformował, że chce rozwiązać kontrakt z PZPN. Po negocjacjach dotyczących warunków rozstania, 51-latek stał się wolnym trenerem. Obecnie może podpisać kontrakt z dowolnym klubem.

Ta decyzja oznacza, że PZPN będzie musiał wybrać nowego selekcjonera. W ostatnich dniach głównym kandydatem do zastąpienia Sousy stał się Adam Nawałka, dla którego byłby to powrót do prowadzenia kadry po 3,5 roku.

mtu, Polsat Sport