Paulo Sousa w reprezentacji Polski: Podsumowanie

Portugalczyk przejął polską kadrę w styczniu po tym, jak ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek zdecydował o zwolnieniu Jerzego Brzęczka.

Zobacz także: Gigantyczne odszkodowanie dla PZPN! Sousa słono zapłaci...

Zadebiutował w roli selekcjonera biało-czerwonych pod koniec marca w zremisowanym 3:3 meczu eliminacji mundialu w Budapeszcie z Węgrami, którzy będą też najbliższym rywalem Polaków. Potem, również o punkty kwalifikacji, pokonali w Warszawie Andorę 3:0 oraz przegrali w Londynie z Anglią 1:2.

W trakcie przygotowań do ME zespół Sousy rozegrał dwa spotkania towarzyskie - we Wrocławiu zremisował z Rosją 1:1, a w Poznaniu z Islandią 2:2. Z kolei w turnieju UEFA Euro 2020 polscy piłkarze ulegli Słowakom 1:2, zremisowali z Hiszpanami 1:1, by zakończyć udział porażką z ekipą Szwecji 2:3.

Jesienną część kwalifikacji MŚ rozpoczęli od zwycięstwa w Warszawie nad Albanią 4:1, następnie pokonali w Serravalle San Marino 7:1 oraz zremisowali na PGE Narodowym z Anglią 1:1. W październiku ponownie w stolicy wygrali w rewanżu z San Marino 5:0 oraz w Tiranie zwyciężyli Albanię 1:0.

W listopadzie na wyjeździe ograli Andorę 4:1, ale następnie ulegli w Warszawie Węgrom 1:2 i w efekcie nie byli rozstawieni w losowaniu marcowych baraży o awans do mundialu.

Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Paulo Sousy: rok 2021 25.03, Budapeszt: Węgry - Polska 3:3 (1:0) el. MŚ 28.03, Warszawa: Polska - Andora 3:0 (1:0) el. MŚ 31.03, Londyn: Anglia - Polska 2:1 (1:0) el. MŚ 01.06, Wrocław: Polska - Rosja 1:1 (1:1) 08.06, Poznań: Polska - Islandia 2:2 (1:1) 14.06, Sankt Petersburg: Polska - Słowacja 1:2 (0:1) ME 19.06, Sewilla: Hiszpania - Polska 1:1 (1:0) ME 23.06, Sankt Petersburg: Szwecja - Polska 3:2 (1:0) ME 02.09, Warszawa: Polska - Albania 4:1 (2:1) el. MŚ 05.09, Serravalle: San Marino - Polska 1:7 (0:4) el. MŚ 08.09, Warszawa: Polska - Anglia 1:1 (0:0) el. MŚ 09.10, Warszawa: Polska - San Marino 5:0 (2:0) el. MŚ 12.10, Tirana: Albania - Polska 0:1 (0:0) el. MŚ 12.11, Andora: Andora - Polska 1:4 (1:3) el. MŚ 15.11, Warszawa: Polska - Węgry 1:2 (0:1) el. MŚ ----------------------------------------------------------------------------- bilans: 15 meczów; 6 zwycięstw Polski - 5 remisów - 4 porażki; bramki: 37-20. Strzelcy goli: 11 - Robert Lewandowski 6 - Karol Świderski 5 - Adam Buksa 3 - Karol Linetty 2 - Kamil Jóźwiak, Krzysztof Piątek 1 - Tomasz Kędziora, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik, Jakub Moder, Damian Szymański, Jakub Świerczok, Piotr Zieliński samobójcza - Cristian Brolli (San Marino)

jb, PAP