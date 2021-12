Piłka ręczna: Polska - Japonia. Relacja i wynik na żywo

Polacy rozpoczęli turniej w Gdańsku od falstartu w starciu z Tunezją. Już pierwsze pięć minut, w trakcie których nasi szczypiorniści nie potrafili trafić do siatki, zwiastowało kłopoty. Ostatecznie Tunezyjczycy ograli polską kadrę 30:26, a ich zwycięstwo nawet przez moment nie było zagrożone. Rozczarowania postawą swoich podopiecznych nie krył trener reprezentacji Patryk Rombel, choć nie ukrywał, że jego podopieczni są po ciężkich treningach.

- Nie jest to żadna wymówka, bo pomimo tego, że jesteśmy w ciężkim fizycznym treningu, to 18 błędów technicznych nie przystoi na tym poziomie. Trudno także myśleć o korzystnym rezultacie w meczu z jednym z najlepszych zespołów Afryki, który od lat prezentuje bardzo wysoki poziom, jeśli traci się 13 bramek z kontry. Mamy nad czym pracować, bo sporo rzeczy jest do poprawienia. Czasu za wiele nie ma, ale plan zakłada, że w tym momencie nasza forma fizyczna jest trochę niższa - mówił Rombel.

Drugim rywalem w turnieju rozgrywanym w Ergo Arenie będą Japończycy, którzy w pierwszym spotkaniu ograli Holandię 33:30. Szczypiorniści z Kraju Kwitnącej Wiśni, podobnie jak Polacy spisali się obiecująco w ostatnich mistrzostwach świata, na których m. in. zremisowali z Chorwacją i wygrali z Bahrajnem. Charakteryzuje ich wysokie tempo gry, duża ruchliwość i zabójcze kontrataki. Dlatego Polacy muszą wyeliminować błędy popełniane z Tunezją. Z Japonią mogą one kosztować jeszcze więcej.

Trener Rombel powiedział, że w składzie kadry na mecz z Japonią dojdzie do zmian w porównaniu do starcia z Tunezyjczykami. - Przed drugim meczem zmiany w składzie na pewno będą. Teraz czekamy na raport ze strony sztabu medycznego, chociaż wydaje się, że nikomu nic się dzisiaj nie stało. Zakładamy, żeby w tym turnieju wszyscy dostali szansę i zostali poddani podobnym obciążeniom - stwierdził.

Turniej w Gdańsku to element przygotowań do ME 2022 w piłce ręcznej. Czempionat rozpocznie się 13 stycznia i potrwa do 30 stycznia. Polacy trafili do grupy D rozgrywającej swoje mecze w Bratysławie. Oprócz Słowaków gospodarzami turnieju są Węgrzy. Polska w fazie grupowej zmierzy się z Austrią, Białorusią i Niemcami.

psl, Polsat Sport