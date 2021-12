Upokarzające nagrody dla mistrzów Polski? "Lepiej było dać tylko medal"

Zawody o mistrzostwo Polski seniorów odbywały się w dniach 16-18 grudnia w słowackiej Nowej Wsi Spiskiej. Rywalizację zdominowali łyżwiarze MKS Axel Toruń, którzy triumfowali zarówno wśród solistów, solistek oraz par tanecznych. Jedynie konkurencję par sportowych wygrali przedstawiciele klubu ŁKS Soła Oświęcim.

Łącznie zawodnicy klubu z Torunia wywalczyli osiem medali podczas imprezy mistrzowskiej. Prezes MKS Axel Toruń Marek Kaliszek w swoim wpisie na Facebooku stwierdził, że organizatorzy mogli poprzestać na wręczeniu krążków medalistom MP. (...) Zawodnicy czują się upokorzeni, nie chcą o tym rozmawiać bo jest im po prostu wstyd. Lepiej było dać tylko medal - pisze Kaliszek.

Co otrzymali jego podopieczni, że o sprawie usłyszała cała Polska? (pisownia oryginalna - przyp. red.) - Mistrzyni Polski Seniorów w konkurencji kobiet Ekaterina Kurakova dostała w nagrodę rajstopy w rozmiarze 10-12 lat. Natalia Kaliszek, Mistrzyni Polski w konkurencji par tanecznych również rajstopy, ale w rozmiarze X-XL. Mistrz Polski w tej samej konkurencji, partner Natalii, Maksym Spodyriev otrzymał ochraniacze na łyżwy, Wice Mistrzowie Polski w tej samej konkurencji również ochraniacze. Ich trenerzy nic, może to i lepiej, że o nich nikt w PZŁF nie pomyślał, boję się też pomyśleć, co mogliby dostać - donosi prezes klubu z Torunia.

- Jak można było ich tak upokorzyć? Ci młodzi ludzie poświęcają tej konkurencji wiele godzin, trenują 5-6 dni w tygodniu po 6-8 godzin dziennie, są profesjonalistami bo to ich zawód. Mają wyniki. Niektórzy z Nich mają 28 lat. Niektórzy z nich są czołówką europejską i światową, tylko dla związku polskiego łyżwiarstwa są nikim - czytamy we wpisie Kaliszka.

Kurakova, a także para taneczna Kaliszek/Spodyriew będą reprezentować Polskę podczas igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Pekinie w 2022 roku.

psl, Polsat Sport