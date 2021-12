Paulo Sousa zostawił Polskę i jej reprezentację w dość niecodziennych okolicznościach. Wystąpił o rozwiązanie umowy w czasie świąt i sprawił, że okres świąteczno-noworoczny, który zazwyczaj w sporcie jest okresem spowolnienia, tym razem był bardzo intensywny. Emocje podniosły się kibicom, prezesom, dziennikarzom, wszystkim, a Paulo Sousa urósł do miana "zdrajcy", o czym informują także media w Brazylii.

Portugalski trener odszedł z Polski, pozostawiając za sobą stek epitetów i inwektyw, których nie wahają się teraz używać nawet dziennikarz, dodawać ich do felietonów, tytułów, wyciągać na tytuły i okładki. Zostawia wyścig o to, kto określi go dobitniej, użyje lepszej metafory zamiast nazwiska "Paulo Sousa". Kto mocniej wpisze się w retorykę stadionu i użyje bardziej podobnych do niej słów. Tak, aby stać się wieszczem krucjaty przeciw portugalskiemu trenerowi, który przecież tak wszystkich bardzo oszukał, gdyż rozwiązał umowę o pracę i nie dotrzymał jej warunków.

Paulo Sousa odszedł. Co zostawił za sobą?

Pozostały po nim inwektywy i wulgaryzmy wpisywane nawet przez redaktorów naczelnych w komentarzach do informacji o podpisaniu przez Paulo Sousę kontraktu w Brazylii. Cała lawina komentarzy i zalew hejtu wypisywanego na forach i profilach Flamengo i samego Sousy.

