PlusLiga: PGE Skra Bełchatów wygrała w Radomiu

- Czeka nas ciężki mecz w ciężkiej hali, ale zrobimy wszystko, aby wywieźć z Radomia trzy punkty, bo to jest dla nas priorytet. W tej hali zawsze były ciężkie spotkania. Cieszymy się, że będzie już nowa hala, bo złoty sufit w starej nam nie pomagał - mówił przed spotkaniem Grzegorz Łomacz, rozgrywający bełchatowskiej drużyny.

Premierowa odsłona była wyrównana tylko przez pierwsze akcje 5:5, po kolejnych na prowadzeniu byli bełchatowianie. Duża w tym zasługa świetnie spisującego się Bieńka nie tylko na siatce, ale i w polu zagrywki. To głownie dzięki niemu PGE Skra w połowie set miała pięć punktów przewagi nad gospodarzami 15:10. Po stronie Cerradu dobrze spisywał się Rafał Faryna, ale był osamotniony w walce z silniejszym rywalem, który w końcówce kontrolował sytuację na boisku 22:16. Atak Bieńka zakończył seta wynikiem 25:20 dla bełchatowian.

Podobnie wyglądała druga partia. Bełchatowianie szybko przejęli inicjatywę na boisku 8:5 i pilnowali wyniku. W tej partii do walki o punkty włączyli się Dick Kooy oraz Karol Kłos i różnica między zespołami urosła do sześciu oczek 17:11. Tej przewagi radomianom nie udało się odrobić i partia, tak jak poprzednia, zakończyła się wygraną podopiecznych Slobodana Kovaca 25:19.

Set numer trzy niczym nie różnił się od dwóch poprzednich. Na początku Skra uzyskała niewielką przewagę 9:7 i pilnowała wyniku 14:10. Choć radomianie walczyli, punkty zdobywali Paweł Rusin i Bartłomiej Lemański, to nie udało im się zbliżyć do rywali, którzy cały czas kontrolowali sytuację na boisku 20:15. Dopiero w końcówce radomianie zniwelowali straty do dwóch oczek 22:20, ale nie odwrócili losów spotkania. Seta wygrali bełchatowianie 25:22.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cerrad Enea Czarni Radom - PGE Skra Bełchatów 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Cerrad Enea Czarni Radom: Michał Kędzierski, Bartłomiej Lemański, Aleksander Berger, Rafał Faryna, Michael Parkinson, Jose Ademar Santana - Mateusz Masłowski (libero) - Bartosz Firszt, Daniel Gąsior, Maciej Nowowsiak, Paweł Rusin, Sebastian Warda

PGE Skra Bełchatów: Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Dick Kooy, Milad Ebadipour, Aleksandar Atanasijevic, Mateusz Bieniek - Kacper Piechocki (libero) - Aleksander Czerwiński, Mikołaj Sawicki, Damian Schulz

MC, plusliga.pl