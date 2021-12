Vardy doznał urazu we wtorkowym meczu 20. kolejki z Liverpoolem. Mimo to rozegrał całe spotkanie, a jego zespół dość niespodziewanie pokonał ekipę "The Reds" 1:0.

"Badania wykazały, że to uraz ścięgna uda, więc przerwa może potrwać trzy-cztery tygodnie" - przyznał w czwartek Rodgers.

W obecnym sezonie angielskiej ekstraklasy 34-letni napastnik zdobył dziewięć bramek, zajmuje trzecie miejsce w ligowej klasyfikacji strzelców.

MC, PAP