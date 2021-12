Czy siatkarskie MŚ w Polsce mogą się nie odbyć? Prezes PZPS odpowiada

Sebastian Świderski zdradził w Magazynie 7Strefa, czy pandemia koronawirusa zagraża organizacji mistrzostw świata siatkarek w Polsce w 2022 roku oraz na jakim etapie są przygotowania do tej imprezy.

Jednym z tematów ostatniego w 2021 roku Magazynu 7Strefa była organizacja mistrzostw świata siatkarek, które mają odbyć się w Polsce i Holandii w 2022 roku. Czy pandemia koronawirusa zagraża sprawnej organizacji tej imprezy? Na to pytanie odpowiedział prezes PZPS - Sebastian Świderski.

- Rzeczywiście jest bardzo ciężko. Z jednej strony jestem zły, że te umowy nie zostały podpisane wcześniej, ale z drugiej strony cieszymy się, bo gdyby zostały podpisane wcześniej, to nie wiadomo czy wobec pandemii bylibyśmy w stanie wywiązać się z jej zapisów. Umowa jest bardzo specyficzna, prawnicy po obu stronach współpracują przy tej umowie. Staramy się dograć to tak, aby jak najlepiej i bezpiecznie zorganizować tę imprezę. To już ostatnia prosta, ale brakuje tylko załącznika, a czasami w tych tzw. "handbookach" dołożonych jest wiele rzeczy, których wcześniej nie było - powiedział Świderski.

Czy pandemia oznacza, że turniej może w ogóle się nie odbyć? Prezes PZPS zdradził, że światowa federacja "nie dopuszcza do myśli" takiego wariantu.

- Są niebezpieczeństwa, natomiast FIVB nie dopuszcza do myśli, aby te turnieje się nie odbyły. Robimy wszystko, aby się zabezpieczyć przed taką sytuacją. Jestem przekonany, że przy wsparciu Ministerstwa Sportu wykonamy ten turniej i będzie on na najwyższym poziomie organizacyjnym, a dziewczyny też sobie poradzą - dodał prezes PZPS.

Swoje obawy co do organizacji imprezy przy udziale publiczności wyraził także obecny w studio Minister Sportu i Turystyki - Kamil Bortniczuk.

- O poziom organizacyjny w ogóle się nie boję, ale jedyne czego bym się obawiał to kwestii związanych z obostrzeniami COVID-owymi, ponieważ wszyscy wyobrażamy sobie ten turniej przy udziale publiczności. To prawdziwy charakter takiej imprezy, a także element, który naszą reprezentację może podnieść do góry, nawet nieco ponad poziom sportowy - dodał Minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk.

Cała rozmowa z poniższym fragmencie Magazynu 7Strefa:

PI, Polsat Sport