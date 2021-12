David Jablonsky wraca do rozgrywek Ekstraklasy. Czech niespełna półtora roku temu został zdyskwalifikowany za korupcję. Od 1 stycznia 2022 roku będzie mógł trenować z drużyną Cracovii.

Jablonsky skazany został we wrześniu ubiegłego roku za czyny z 2012 roku. Jako zawodnik FK Teplice brał udział w sportowej korupcji, co dokładnie zbadała czeska policja. Sprawa w sądzie była od 2016 r., ale z różnych powodów uprawomocnienie wyroku przedłużało się. W końcu Jablonsky otrzymał zakaz gry, trenowania, a nawet jakiejkolwiek działalności sportowej do końca 2021 r. - Miał nawet zakaz pokazywania się w klubie - usłyszeliśmy w Cracovii.

Od jutra zawodnik będzie jednak znów mógł czuć się jak piłkarz, a trener Jacek Zieliński zamierza mu to ułatwić. - Liczę na niego. Przed dyskwalifikacją był bardzo mocnym punktem drużyny - podkreśla szkoleniowiec "Pasów".

Czech oczywiście trenował indywidualnie i w klubie ma się stawić w dobrej formie fizycznej, ale znacznie gorzej może być z formą piłkarską. Tymczasem 31-letni piłkarz na przekonanie do siebie sztabu szkoleniowego Cracovii nie będzie miał wiele czasu, ponieważ jego kontrakt wygasa z końcem czerwca.

Piotr Jawor, Interia