W środę 29 grudnia Paulo Sousa przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk pożegnał się z tą posadą w atmosferze niemałego skandalu. "Gościem Wydarzeń" Bogdana Rymanowskiego był Zbigniew Boniek, który wypowiedział się m.in. na temat przyszłego selekcjonera.

- Według mnie musi to być trener mówiący w tym samym języku, który może codziennie wieczorem z prezesem Cezarym Kuleszą przez telefon porozmawiać, pójść z nim na kawę, omówić problemy czy mecz. Taki trener, który nie będzie do tych spraw potrzebował całej rzeszy ludzi, którzy później wynoszą informacje na zewnątrz. Kiedy Pan Sousa zadzwonił do prezesa Kuleszy, do swojego przełożonego i powiedział mu o tym, że ma jakąś ofertę i chciałby zrezygnować z pracy, to po 30 minutach wiedziała o tym cała Polska. Przecież ani trener, ani prezes Kulesza tego nie powiedzieli - powiedział Zbigniew Boniek.

Zobacz także: Zbigniew Boniek: Nie czuję się oszukany przez Paulo Sousę

Nowego selekcjonera reprezentacji Polski poznamy 19 stycznia. W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo plotek o ewentualnych kandydatach na to stanowisko. Adam Nawałka, Marek Papszun czy Czesław Michniewicz to tylko niektórzy szkoleniowcy na długiej liście potencjalnych nazwisk.

Wypowiedź Zbigniewa Bońka w załączonym materiale wideo.

IM, Polsat Sport