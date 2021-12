Okrągłe urodziny Sir Alexa Fergusona. Legendarny trener kończy 80 lat

Urodzony w Glasgow Ferguson jako piłkarz występował na pozycji napastnika, ale jego kariera niczym specjalnym się nie wyróżniła. Pracę szkoleniową rozpoczął już w wieku 32 lat.

Zaczął od objęcia drugoligowej szkockiej ekipy East Stirlingshire i szybko wyrobił sobie reputację osoby dbającej o dyscyplinę w drużynie. - Nigdy wcześniej nikogo się nie bałem, ale on od samego początku był przerażającym draniem - powiedział na łamach "Guardiana" ówczesny napastnik tej ekipy Bobby McCulley.

Kilka miesięcy później Ferguson prowadził już St. Mirren - zespół także drugoligowy, ale o znacznie większym potencjale. Spędził z nim prawie cztery lata i wprowadził go do ekstraklasy.

To właśnie w St. Mirren objawiły się zdolności Fergusona w zakresie wyławiania talentów i umiejętnej pracy z młodymi piłkarzami. Średnia wieku drużyny, która wywalczyła awans, wynosiła zaledwie 19 lat. - Uczynił mnie kapitanem, gdy miałem zaledwie 17 lat. Jest jedną z tych osób, które otacza aura. Można ją było poczuć. Bez wątpienia ma dar przywództwa - wspominał pomocnik St. Mirren Tony Fitzpatrick.

W 1978 roku objął jeden z największych szkockich klubów - Aberdeen. Początek nie był najlepszy, ale ostatecznie Ferguson prowadził go osiem lat i został najbardziej utytułowanym szkoleniowcem w historii tego klubu. Przed jego przyjściem Aberdeen miało na koncie tylko jedno mistrzostwo kraju, wywalczone w 1955 roku. Z Fergusonem świętowało trzy kolejne - w 1980, 1984 i 1985 roku. Później na tron już nie wróciło.

O ile mistrzostwo Szkocji może nie robić wielkiego wrażenia, to zdobycie Pucharu Zdobywców Pucharów jest już poważnym osiągnięciem. W drodze po trofeum w 1983 roku Aberdeen wyeliminowało m.in. Lecha Poznań i Bayern Monachium.

Ówczesny bramkarz Bawarczyków Jean-Marie Pfaff stwierdził, że zorientowali się, iż w starciu z Aberdeen czekają ich ciężkie chwile, gdy zobaczyli, że rywale prawie nie mają... zębów. Po 0:0 w Monachium, Szkoci wygrali u siebie 3:2, choć przegrywali 0:1 i 1:2. - Nie mów nikomu, ale przed nami wielka szansa - powiedział Ferguson do swojego asystenta Archiego Knoxa przed finałem PZP z Realem Madryt. Szkot pojechał do Hiszpanii obejrzeć rywali w akcji i "Królewscy" go nie zachwycili. Aberdeen wygrało po dogrywce 2:1.

- Aberdeen ma coś, czego nie można kupić – duszę, ducha drużyny zbudowanego na rodzinnej tradycji – podsumowała legenda Realu Alfredo Di Stefano.

Ferguson stał się ofiarą własnego sukcesu. Najlepsi piłkarze, jak Gordon Strachan, zostali wykupieni przez bogatsze kluby. Kuszono również samego trenera. Oferty padały z: Tottenhamu, Rangers czy Arsenalu. Uległ w listopadzie 1986 roku, gdy odezwali się włodarze Manchesteru United.

Początek na Old Trafford nie był łatwy. Fergusona przygnębiało nadużywanie alkoholu przez niektórych piłkarzy. Z czasem pojawiały się głosy nawołujące do zwolnienia go. Na pierwszy sukces trzeba było czekać aż do 1990 roku, w którym "Czerwone Diabły" zdobyły Puchar Anglii.

W kolejnym powtórzył wyczyn z Aberdeen i sięgnął po Puchar Zdobywców Pucharów. W półfinale "ManU" wyeliminował Legię Warszawa, a w finale pokonał Barcelonę 2:1.

Mistrzostwo Anglii przyszło dopiero w 1993 roku, ale ostatecznie za kadencji Fergusona United byli najlepsi w kraju aż 13-krotnie, a łącznie w historii 20 razy, co czyni ich najbardziej utytułowanym klubem w Anglii.

Do tego dołożył też dwa wielkie sukcesy w Europie, wygrywając Ligę Mistrzów w 1999 i 2008 roku. Oba finały pełne były wyjątkowej dramaturgii. W pierwszym angielska ekipa mierzyła się z Bayernem i przegrywała już od szóstej minuty. Wyrównać i zdobyć zwycięską bramkę zdołała dopiero w doliczonym przez sędziego czasie gry. Dziewięć lat później natomiast Manchester pokonał Chelsea Londyn po rzutach karnych.

Dominacji "Czerwonych Diabłów" pomogło wprowadzenie do składu całej grupy młodych, bardzo utalentowanych wychowanków, z Davidem Beckhamem i Paulem Scholesem na czele. W 2003 roku ściągnął natomiast zaledwie 18-letniego Cristiano Ronaldo. Rok później w tym samym wieku na Old Trafford trafił Wayne Rooney.

W Aberdeen zapracował na przydomek "Furious Fergie" (Wściekły Fergie). O jego tzw. suszarce krążą legendy. Polega ona na tym, że Ferguson wrzeszczy na piłkarza przystawiając swoją twarz bardzo blisko oblicza zawodnika, który mu podpadł. - Musisz zasłużyć na jego szacunek, ale jasne jest, czego chce. Nie obchodzi go, jak żyjesz, o ile zapewniasz stały poziom umiejętności i zaangażowania. Są tysiące lepszych trenerów. Trenowanie nie jest mocną stroną "Fergiego". Ale zarządzanie ludźmi? Obchodzenie się z mężczyznami? Nie ma nikogo lepszego - wspomina były bramkarz "ManU" Peter Schmeichel.

W 1999 roku Ferguson otrzymał tytuł szlachecki przyznany przez królową Elżbietę II. Z kolei w 2010 poprawił rekord legendarnego Matta Busby'ego, który prowadził drużynę United przed 24 lata, od 1945 do 1969 roku.

Łącznie znakomity szkocki trener poprowadził ekipę z Old Trafford w 1500 meczach - jego podopieczni wygrali 895, zremisowali 338, a przegrali 267.

Aberdeen po odejściu Fergusona na mistrzostwo Szkocji czeka już 35 lat. W Manchesterze posucha trwa od ośmiu. Od jego odejścia zespół miał już siedmiu trenerów (łącznie z tymczasowymi).

Największe trenerskie sukcesy Alexa Fergusona: Aberdeen - Mistrzostwo Szkocji: 1979/80, 1983/84, 1984/85 - Puchar Szkocji: 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86 - Puchar Ligi Szkockiej: 1985/86 - Puchar Zdobywców Pucharów: 1982/83 - Superpuchar Europy: 1983 Manchester United - Mistrzostwo Anglii: 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999–2000, 2000–01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 - Puchar Anglii: 1989/90, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04 - Puchar Ligi Angielskiej: 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10 - Liga Mistrzów: 1998/99, 2007/08 - Puchar Zdobywców Pucharów: 1990/91 - Superpuchar Europy: 1991 - Puchar Interkontynentalny: 1999 - Klubowe Mistrzostwo Świata: 2008