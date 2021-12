Rajd Dakar: Poznaj sylwetki zawodników ORLEN Team

1. Kuba Przygoński

● Urodzony 24 marca 1985 roku w Warszawie.

● Polski kierowca rajdowy, były motocyklista, zawodnik ORLEN Team od 2007 roku.

● Największe sukcesy:

– 4. miejsce w Rajdzie Dakar 2019

– 4. miejsce w Rajdzie Dakar 2021

– 5 tytułów Driftingowego Mistrza Polski (2015, 2017, 2018, 2020, 2021)

– Puchar Świata w Rajdach Cross-Country w 2018 roku

– Mistrz Polski w rajdach terenowych w 2020 roku

– najlepszy polski motocyklista podczas Rajdu Dakar (6. miejsce)

– Ustanowiony w 2013 roku i niepobity przez trzy lata Rekord Guinnessa w najszybszym drifcie na świecie (217 km/h)

Kariera Kuby Przygońskiego rozpoczęła się od startów na motocyklu, na którym to zawodnik odnosił spektakularne sukcesy jeszcze jako nastolatek. Ogromny potencjał młodego zawodnika szybko dostrzegł ORLEN Team, którego szeregi Przygoński zasilił w 2007 roku. Dzięki temu, mógł on rozwijać swój nieprzeciętny talent pod okiem legendy polskiego motorsportu – Jacka Czachora.

Od tego momentu kariera Kuby Przygońskiego obfituje w trofea. Zawodnik ORLEN Team sześciokrotnie zdobył tytuł wicemistrza świata rajdów terenowych Cross Country FIM. Ponadto, Przygoński to najbardziej utytułowany polski zawodnik w historii Rajdu Dakar, w którym to zadebiutował w 2009 roku. Jego najlepszy rezultat w klasyfikacji motocyklistów to 6. miejsce. Jeszcze lepiej spisuje się za kierownicą samochodu rajdowego.

Kuba zamienił motocykl na samochód rajdowy w 2015 roku, co błyskawicznie okazało się być strzałem w dziesiątkę. Najpierw kierowca ORLEN Team zajął 2. miejsce w Pucharze Świata FIA w rajdach Cross Country w 2017 roku, żeby rok później zwyciężyć w całym cyklu. Obecnie Kuba Przygoński należy do ścisłej czołówki zawodników startujących w Rajdzie Dakar. Zaczął od 16. miejsca w 2016 roku, a ciężka praca dwukrotnie doprowadziła go tuż za podium klasyfikacji generalnej – w 2019 i 2021 roku Przygoński kończył rywalizację na 4. pozycji.

Zobacz także: Rajd Dakar: Ostatnie przygotowania przed startem

2. Martin Prokop

● Urodzony 4 października 1982 roku w Igławie w Czechach.

● Czeski kierowca rajdowy, były mistrz świata Junior WRC.

● Największe sukcesy:

– Mistrz serii Junior WRC 2009

– 2. miejsce w klasyfikacji PWRC 2009

– 3. miejsce w klasyfikacji SWRC 2010 i 2011

– 7. miejsce w Rajdzie Dakar 2018

– 6. miejsce w Rajdzie Dakar 2019

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy czeskiego motorsportu dołączyła do ORLEN Team na początku 2020 roku. Martin Prokop jest obecny na rajdowych trasach już od wielu lat, a w Rajdowych Mistrzostwach Świata zadebiutował w 2005 roku. Od rywalizacji w ramach Rajdu Monte Carlo czeski zawodnik startował przede wszystkim w serii Junior WRC, której mistrzem został w 2009 roku.

Swoje pierwsze punkty w Mistrzostwach Świata zdobył rok później. Sezony 2010 i 2011 kierowca ORLEN Team kończył na najniższym stopniu podium SWRC. Najważniejsze dla Martina Prokopa są jednak starty w najtrudniejszym, najbardziej prestiżowym i wymagającym rajdzie globu – Rajdzie Dakar. Czeski kierowca zadebiutował w nim w 2016 roku. Od tego czasu aż sześciokrotnie stawał na starcie imprezy.

Najlepszym dotychczasowym wynikiem Prokopa była 6. pozycja w 2019 roku. Zawodnik ORLEN Team już trzykrotnie kończył rywalizację w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej i bez wątpienia ma apetyt na więcej.

3. Maciej Giemza

● Urodzony 12 września 1995 roku w Kielcach.

● Jeden z najzdolniejszych polskich motocyklistów młodego pokolenia.

● Największe sukcesy:

– 17. miejsce w Rajdzie Dakar 2020

– 10. miejsce w Silk Way Rally 2019

– Puchar Świata Cross Country w klasyfikacji juniorów 2017 i 2018

– Mistrzostwo Polski w Enduro 2017 i 2018

Maciej Giemza to nie tylko jeden z najzdolniejszych polskich motocyklistów młodego pokolenia, ale również zawodnik, który wielokrotnie zaznaczył swoją obecność w światowej czołówce. Zawodnik ORLEN Team uprawia sporty motorowe od dwunastego roku życia, a dzięki sukcesom osiąganym w motocrossie i enduro w 2013 roku został zakwalifikowany do programu Akademii ORLEN Team.

26-letni motocyklista, który wielokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski w enduro i cross country, w 2017 roku zasilił szeregi ORLEN Team. Jego największe sukcesy w barwach zespołu to dwa triumfy w Pucharze Świata Cross Country juniorów w 2017 i 2018 roku. Już podczas debiutu w Rajdzie Dakar Maciej Giemza zajął 24. miejsce. Dwa lata później poprawił swój wynik i ukończył rywalizację na 17. pozycji. Była to pierwsza edycja rozegrana w Arabii Saudyjskiej.

Ubiegłoroczny Rajd Dakar nie poszedł po myśli Maćka, który musiał przedwcześnie zakończyć zmagania z powodu upadku. Motocyklista ORLEN Team bardzo szybko wrócił jednak na trasy, a podczas zbliżającej się edycji ma zamiar powalczyć o najlepszy rezultat w karierze.

4. Kamil Wiśniewski

● 23 września 1982 roku w Wyszkowie.

● Jeden z najbardziej utytułowanych i wciąż obiecujących polskich kierowców startujących na quadach w ramach rajdów terenowych.

● Najważniejsze osiągnięcia:

– 5. miejsce w Rajdzie Dakar 2020

– Zwycięstwo w klasyfikacji 4x4 w Rajdzie Dakar w 2017, 2018 i 2019 roku

– Puchar Świata w rajdach Baja 2013 i 2014

– Mistrzostwo Europy w rajdach Baja 2014

Pierwszego quada Kamil Wiśniewski zakupił w 2008 roku i niemalże od razu pojechał na swoje premierowe zawody. Obecnie zawodnik ORLEN Team należy do ścisłej światowej czołówki kierowców quadów. Już jego debiut na trasach tej niezwykle wymagającej imprezy przyniósł znakomity wynik. Kamil Wiśniewski zakończył rywalizację na 10. miejscu w klasyfikacji generalnej i 1. pozycji w kategorii z napędem 4x4.

Lista sukcesów Kamila Wiśniewskiego jest imponująca. Kierowca ORLEN Team ma na swoim koncie między innymi dwa Puchary Świata w rajdach Baja, a także trzy zwycięstwa w dakarowej klasyfikacji quadów z napędem 4x4. Ponadto, Wiśniewski zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy oraz mistrzostwo Polski w rajdach Baja.

W sezonie 2021 Kamil Wiśniewski skoncentrował się na przygotowaniach do startu w Rajdzie Dakar.

KN, Polsat Sport