Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają sezon

Świątek w poprzednim sezonie triumfowała w Adelajdzie, ale w zawodach rangi 250 i był to jej trzeci start w kończącym się roku. Z powodu pandemii COVID-19 kalendarz cyklu WTA zmieniał się na przestrzeni ostatnich dwóch lat i w 2021 r. był w nim tylko jeden turniej w Adelajdzie, który zaplanowano zaraz po Australian Open. Teraz w programie na styczeń są dwie imprezy w tym mieście i obie odbędą się przed wielkoszlemowymi zmaganiami w Melbourne. Już w poniedziałek ruszy ten bardziej prestiżowy - o randze 500, który wraca do kalendarza po rocznej przerwie. To właśnie w nim weźmie teraz udział 20-letnia tenisistka z Raszyna, której pozycja przez ostatnie 12 miesięcy jeszcze wzrosła.

Po tym występie dziewiąta rakieta świata przeniesie się do Sydney, by zagrać w kolejnej imprezie "500". Potem triumfatorka wielkoszlemowego French Open 2020 zawita do Melbourne, gdzie 17 stycznia rozpocznie się Australian Open.

W przypadku Świątek w ostatnich tygodniach zaszła jedna duża zmiana. Na początku grudnia niespodziewanie ogłoszono, że zakończyła wieloletnią współpracę z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Obecnie przygotowuje się do sezonu pod okiem Tomasza Wiktorowskiego. Jak na razie nie podano, czy były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej zostanie w sztabie zawodniczki z Raszyna na stałe.

Świątek ma za sobą długi okres startów, po którym nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. Jeszcze w listopadzie rywalizowała bowiem w kończącym sezon turnieju masters WTA Finals.

"Jestem ciekawa, czy zachowam energię do końca roku, skoro miałam zaledwie tydzień wolnego w przerwie międzysezonowej. Kiedy zaczynałyśmy w 2021 roku to wszystkie byłyśmy dość świeże, bo w 2020 zagrałyśmy tylko parę turniejów. Mijający rok był bardziej intensywny, z wszystkimi tymi podróżami, ponieważ kalendarz nie był skonstruowany tak jak zazwyczaj. Nie było to wygodne. Zastanawiam się, czy da to o sobie znać w przyszłym roku" - zaznaczyła Polka, cytowana przez stronę WTA.

Intensywny rok ma też za sobą Hurkacz, który również zakwalifikował się do kończącej sezon imprezy - ATP Finals. Wrocławianin w trakcie przełomowych 12 miesięcy wygrał trzy turnieje ATP oraz dotarł do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. W efekcie wdarł się do czołowej dziesiątki światowej listy i obecnie jest sklasyfikowany na dziewiątej pozycji.

24-letni zawodnik po raz pierwszy w nowym sezonie na kort wyjdzie już 1 stycznia. Tego dnia odbędzie się bowiem mecz grupy D Polska - Grecja w ATP Cup.

Jutro pierwszy mecz @ATPCup przeciwko Grecji. Zrobimy wszystko żeby go wygrać 🇵🇱💪🎾

...

Tomorrow is the first match of #ATPCup vs Greece. We will do our best to win 🇵🇱💪🎾#TeamPoland #Polska pic.twitter.com/6vN0ZaNvNn — Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) December 31, 2021

Hurkacz po raz drugi bierze udział z drużyną narodową w tej imprezie, poprzednio miało to miejsce w 2020 roku. Teraz towarzyszą mu Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Szymon Walków oraz Jan Zieliński. W kolejnych spotkaniach turnieju w Sydney biało-czerwoni zmierzą się z Gruzinami i Argentyńczykami. Hurkacz po tym występie zamierza nieco odpocząć i spokojnie potrenować przed Australian Open.

RM, PAP