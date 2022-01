- To jest początek sezonu. Nie będą to proste mecze, ponieważ nam jako teoretycznym faworytom będzie towarzyszyła presja, którą trzeba będzie udźwignąć. Rankingi nie grają, to jest sport. Każdy mecz potraktuję poważnie i będziemy gotowi na każde spotkanie - mówił przed rozpoczęciem meczu Majchrzak w rozmowie z Polsatsport.pl.

Pierwszy set był popisem polskiego tenisisty. Grek nie miał nic do powiedzenia, przegrywając ostatecznie 1:6. W drugiej partii rywalizacja się wyrównała. Majchrzak nie dał sobie jednak wyrwać zwycięstwa. Tym razem triumfował 6:4.

Było to drugie spotkanie Majchrzaka i Pervolarakis w historii. Lepszym bilansem może pochwalić się Polak, mający na koncie dwa zwycięstwa.

Kamil Majchrzak - Michail Pervolarakis 6:1, 6:4

MC, Polsat Sport