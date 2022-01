Siatkarze PlusLigi nie będą zbyt długo świętować rozpoczęcia Nowego Roku. Muszą wracać do pracy, bo już 3 stycznia odbędą się pierwsze spotkania w 2022 roku. Gdzie oglądać mecze? Sprawdź terminarz i plan transmisji 14. kolejki PlusLigi.

Nowy Rok 2022 w PlusLidze otworzy mecz Projekt Warszawa – Cerrad Enea Czarni Radom, który zostanie rozegrany w Arenie Ursynów w poniedziałek 3 stycznia. Na ten sam dzień zaplanowano spotkanie Jastrzębski Węgiel – LUK Lublin.

Spotkania 14. kolejki będą rozgrywane trochę nietypowo, bo od poniedziałku do czwartku. We wtorek dojdzie do konfrontacji PGE Skra Bełchatów – Cuprum Lubin oraz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Stal Nysa.

W środę zostanie rozegrane starcie niezwykle interesująco zapowiadające się starcie Asseco Resovia – Indykpol AZS Olsztyn. Zagrają dwie drużyny, które zmieniły ostatnio trenerów. Kto będzie górą w rywalizacji dwóch przedstawicieli argentyńskiej myśli szkoleniowej? Marcelo Mendez (Rzeszów) czy Javier Weber (Olsztyn)? W tym samym dniu odbędzie się mecz Trefl Gdańsk – GKS Katowice.

Pierwszą noworoczną serię spotkań zakończy w czwartek, w święto Trzech Króli, konfrontacja MKS Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie.

Które drużyny rozpoczną 2022 rok od zwycięstw? Transmisje meczów w Polsacie Sport.



Terminarz i plan transmisji meczów 14. kolejki PlusLigi:

2022-01-03: Projekt Warszawa – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-03: Jastrzębski Węgiel – LUK Lublin (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-04: PGE Skra Bełchatów – Cuprum Lubin (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-04: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Stal Nysa (wtorek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-05: Asseco Resovia – Indykpol AZS Olsztyn (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-05: Trefl Gdańsk – GKS Katowice (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-06: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport