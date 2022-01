Pięć nokdaunów w ciągu dwóch rund! Wielkie emocje w walce Faust - Kiladze (WIDEO)

Niezwykle ciekawy przebieg miało starcie pomiędzy Viktorem Faust(9-0, 7 KO) a Iago Kiladze (27-6-2, 19 KO) na gali PBC on Fox. W ciągu niespełna dwóch rund kibice byli świadkami pięciu nokdaunów. Jako ostatni na deskach wylądował Gruzin i to on musiał przełknąć gorycz porażki.