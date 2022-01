Hajto stwierdził, że szkoleniowiec od początku miał problemu z pracą w kadrze.

- Do PZPN-u został wprowadzony Koń Trojański. Nie widziałem u niego pomysłu na zespół. Źle zdiagnozował potencjał tej drużyny. Mecz z Węgrami był momentem, żeby zasugerować, że powinien odejść. To był normalny sabotaż. Mnie to utwierdziło w przekonaniu, że on nie sprawdził dokładnie tego zespołu. Jak dostał propozycję objęcia reprezentacji Polski, to zobaczył: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Wtedy pomyślał, że bez problemu da sobie radę - stwierdził Hajto.

Były reprezentant Polski ocenił, że Portugalczyk powinien zostać zwolniony po przegranym meczu z Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata.

- Potraktował nas niesamowicie źle. Po meczu z Węgrami powinien zostać dyscyplinarnie zwolniony. Powinniśmy przyjść do niego i go zwolnić. Tylko przy takiej sytuacji pojawia się pytanie: kto zapłaci odszkodowanie? Dla mnie ten mecz to była prowokacja z jego strony, żeby go zwolnić - powiedział ekspert.

Hajto odniósł się również do zwolnienia byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka.

- Brzęczek, jeżeli chodzi o samo zakończenie jego pracy, został potraktowany źle. Sousa nam to oddał. Zachował się jak amator. Źle to rozegrał - ocenił były piłkarz.

AA, Polsat Sport