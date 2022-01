Romelu Lukaku miał być dla Chelsea FC napastnikiem kompletnym, którego w ostatnim czasie gorączkowo szukano w Londynie. Klub wydał na niego rekordowe 115 milionów euro, jednak ten oczekiwań nie spełnił. Słaba forma, kontuzja i problemy na linii zawodnik-trener. To jeszcze nic. W mediach zawrzało, gdy Belg postanowił powiedzieć głośno, co myśli.

Lukaku zdecydowanie nie zdołał sprostać oczekiwaniom Chelsea FC. Belg został najdroższym w historii zawodnikiem sprowadzonym do ekipy "The Blues". Do Anglii wrócił po genialnych występach w Interze Mediolan. We Włoszech spędził dwa sezony, podczas których rozegrał dziewięćdziesiąt pięć spotkań. W tym czasie zdobył sześćdziesiąt cztery gole i zanotował szesnaście asyst. Był również kolejno trzeci i drugi w klasyfikacji króla strzelców Serie A.

Nic więc dziwnego, że Chelsea postanowiło ponownie sięgnąć po swojego byłego zawodnika, szukając w nim brakującego ogniwa. Oczekiwań jednak nie spełnił. Po trzynastu meczach miał na koncie zaledwie pięć trafień, a jego występy nie były zbyt wyszukane.

Podczas rozmowy w stacji Sky Sports Lukaku nie gryzł się w język. Belgijski napastnik otwarcie powiedział, że nie czuje się na ten moment komfortowo w Chelsea i nie podoba mu się fakt, że trener Thomas Tuchel ewidentnie go pomija.

Oświadczył przy okazji, że genialnie współpracowało mu się z Antonio Conte, który był jego szkoleniowcem w Interze Mediolan. Mało tego, zadeklarował, że jeszcze na pewno wróci do Italii, by reprezentować czarno-niebieskie barwy.

Te słowa wpieniły Tuchela. W związku z tym, Niemiec postanowił odsunąć Lukaku od składu na bardzo ważny mecz przeciwko Liverpoolowi.

Romelu Lukaku ❌#CHELIV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 2, 2022

"La Gazzetta dello Sport" przekazała informację, że belgijskim piłkarzem zainteresowany jest inny, nieprzypadkowy, angielski klub. Antonio Conte widziałby go w Tottenhamie, którego obecnie jest opiekunem.

Conte: "Grande affetto per Lukaku, ma non parlo di giocatori di altre squadre" https://t.co/nERKqa37dO — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 1, 2022

Włoskie media informują jednak, że ewentualny transfer będzie możliwy dopiero w letnim oknie transferowym. Chelsea nie planuje pozbyć się rosłego napastnika w zimie.

MS, Polsat Sport