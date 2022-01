Białoński: Rok 2021 należał do Roberta Lewandowskiego

Wbrew werdyktowi France Football rok 2021 należał do Roberta Lewandowskiego. Potwierdziły to werdykty z udziałem znacznie poważniejszych gremium niż to francuskiej gazety. W ostatnich dniach Piłkarzem Roku 2021 Roberta wskazał „Guardian” – pisze dziennikarz Interii Michał Białoński.