Dyrektor MŚ w piłce ręcznej: Cieszymy się, że zrobiliśmy turniej z udziałem publiczności

– To jest kluczowa sprawa przed rozpoczęciem tak dużego wydarzenia, by przetestować wszystkie obiekty sportowe, zweryfikować ich gotowość, ale również zidentyfikować problemy, które się mogą pojawić – mówi Grzegorz Gutkowski, dyrektor mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn, które odbędą się w styczniu 2023 roku w Polsce i Szwecji. Tuż przed końcem 2021 roku w ERGO ARENIE odbył się turniej piłkarzy ręcznych „4 Nations Cup Gdańsk 2021”.

W imprezie najlepsza była Tunezja, która dzięki bezpośredniemu zwycięstwu wyprzedziła w tabeli reprezentację Polski. W imprezie udział wzięły także drużyny Japonii i Holandii.

– Cieszymy się, że udało nam się zrobić turniej z udziałem publiczności, która, mimo tych trudnych czasów spowodowanych pandemią, naprawdę dopisała. Te kilka tysięcy osób i wspaniała atmosfera w trakcie meczów sprawiają, że z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość – dodaje Gutkowski. W 2022 roku planowane są podobne turnieje bądź mecze towarzyskie w pozostałych miastach w Polsce, które będą gościć drużyny piłkarzy ręcznych w trakcie mundialu – Katowicach, Płocku i Krakowie.

W Gdańsku odbędą się dwa ćwierćfinały i półfinał mistrzostw świata. Będą to najważniejsze mecze turnieju rozgrywane w Polsce. Jednym z wymogów wyboru hali była pojemność, bo w tej fazie turnieju wymagany jest obiekt, który pomieści osiem tysięcy kibiców.

– Oczywiście ERGO ARENA spełnia zarówno te, jak i szereg innych kryteriów. Gdańsk ma też tę szczególną zaletę, że jest to miasto najbliżej położone Szwecji, z którą razem organizujemy mistrzostwa, a finał odbędzie się w Sztokholmie. Regulamin wymaga, że podróż od hotelu w Polsce do hotelu w Szwecji nie może trwać dłużej niż cztery i pół godziny. Co jeszcze przemawia za Gdańskiem? Oczywiście ten najważniejszy argument, czyli gdańska publiczność, znakomita. Gdańsk ma wspaniałe tradycje związane z piłką ręczną – mówi szef polskiej części mistrzostw.

Organizacja mistrzostw świata w dobie pandemii koronawirusa sprawia znacznie więcej problemów niż w tzw. „normalnych” czasach. – Za nami już pierwsze covidowe mistrzostwa świata w Egipcie w styczniu tego roku, ale również byliśmy całkiem niedawno w Hiszpanii na mistrzostwach świata kobiet, które już częściowo odbywały się udziałem publiczności. Wszyscy musimy nauczyć się z tym żyć i sport musi przetrwać również ten trudniejszy moment. Bardzo liczymy na to, że w styczniu 2023 sytuacja covidowa będzie już opanowana i będziemy mogli w pełni wykorzystać nasze obiekty sportowe – dodaje Gutkowski, którego codziennością są kontakty z jego szwedzkim odpowiednikiem.

– Tak, rozmawiam z moim kolegą ze Szwecji prawie tak samo często, jak z kimś z mojej bliskiej rodziny. Właściwie jesteśmy w codziennym kontakcie. Cieszę się z tej współpracy, bo szwedzcy partnerzy mają wielkie doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń, a same mistrzostwa świata organizowali już czterokrotnie – mówi.

Mistrzostwa potrwają od 11 do 29 stycznia 2023 roku, a sprzedaż biletów na mecze rozgrywane w naszym kraju wystartuje w połowie marca. Gospodarzami Mistrzostw Świata 2023 będą Katowice, Płock, Kraków, Gdańsk, Małopolska i Śląsk (w Polsce) oraz Goteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji).

